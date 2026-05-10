El Covirán Granada rompe una racha de un año sin ganar fuera y mantiene vivo el sueño de la salvación

Justo un año después y en la misma pista, el Covirán Granada repite la hazaña para seguir soñando con la permanencia en la Liga Endesa. El conjunto rojinegro asaltó el Príncipe Felipe de Zaragoza (74-85) en un partido que tenía más de exorcismo que de jornada liguera: rompió una racha de 15 derrotas seguidas a domicilio y evitó, al menos por una semana más, el descenso matemático a Primera FEB.

La maldición visitante acaba donde empezó

Es una de esas estadísticas que parecen sacadas de un guion. La última victoria del Granada como forastero databa del 11 de mayo de 2025, exactamente 364 días antes, y también fue en Zaragoza contra el mismo Casademont (88-95). Doce meses después, con el equipo colista y con el agua al cuello, Arturo Ruiz ha vuelto a encontrar el oasis en el desierto aragonés. Desde aquel triunfo, los andaluces habían encadenado quince tropiezos consecutivos lejos de su feudo, incluido uno al cierre de la pasada campaña y los catorce de esta.

Por fin se quitó la losa de encima. En el el vestuario rojinegro la sensación era de desahogo total, aunque el discurso oficial mantenga la cautela. "No hemos ganado nada todavía", repetía el técnico tras el encuentro, según recoge la ficha oficial del partido en la web de la ACB.

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Un último cuarto colosal tras remar toda la noche

El guion volvió a ser el de siempre durante tres cuartos: el Covirán iba por detrás, sin terminar de romper. Pero en el periodo definitivo, los de Ruiz firmaron un parcial demoledor (12-27) que dio la vuelta al marcador y dejó al Zaragoza sin argumentos en su propia casa. La defensa rojinegra se ajustó como no se había visto en meses y el acierto exterior acabó de sentenciar.

El dato es tozudo: Granada suma ahora seis victorias en la temporada, a tres de la zona de permanencia cuando solo restan cuatro jornadas. Todo pasa por un calendario endiablado que incluye la visita del Barça al Palacio de los Deportes en apenas tres días. El colista aún respira, pero el oxígeno es muy fino.

¿Milagro posible? Cuatro partidos para soñar

En la historia reciente de la Liga Endesa hay ejemplos de salvaciones que rozaron lo imposible. El RETAbet Bilbao Basket en 2019 o el Coosur Real Betis en 2021 remontaron desventajas similares, aunque en aquel entonces el margen de error era mayor. El Covirán necesita prácticamente un pleno y que fallen sus rivales directos. No es ciencia ficción, pero sí un cliffhanger de esos que solo el baloncesto español sabe cocinar.

Lo que sí ha conseguido el equipo andaluz es mantener viva la ilusión de una afición que el sábado por la noche inundó las redes con el vídeo de la celebración final. La nota de prensa oficial del club habla de "orgullo y resiliencia", dos palabras que ahora mismo definen a un vestuario que se niega a bajar los brazos. Con el factor cancha a favor y el precedente de esta semana, soñar no cuesta nada. Y de momento, el sueño sigue vivo.

El chisme en 3 claves (TL;DR)