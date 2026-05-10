El 'viaje espiritual' de Britney Spears con una serpiente blanca tras su DUI

Britney Spears ha revivido una de las imágenes más icónicas de su carrera. La princesa del pop ha colgado en su perfil de Instagram una foto que cualquiera de la generación millennial reconoce al instante: ella, con una serpiente blanca y amarilla enroscada en el brazo. La misma estampa de los VMAs de 2001, pero ahora en la tienda de mascotas con sus hijos. La serpiente ha vuelto y esta vez tiene propietario espiritual.

De los VMAs de 2001 a la tienda de mascotas: la serpiente que une todo

La Toxic de Instagram ha compartido una reflexión que ya nos tiene a todos comentando. "Fui a la tienda de animales con mis hijos y mirad qué preciosidad de serpiente", escribió Britney. Y añadió lo que cualquier fan esperaba oír: "Las serpientes son símbolo de buena salud, conciencia superior y suerte pura. Un discurso que viene con subtítulo: la cantante ha completado un programa de rehabilitación y acaba de cerrar el acuerdo legal por su arresto por DUI el pasado 4 de marzo en California.

El círculo se cierra. La serpiente de los VMAs pasó a la historia hace 25 años, y ahora Britney la rescata como emblema de su renacer. La publicación, que no llega a las 24 horas en la red social, acumula cientos de miles de likes y una cascada de comentarios que van desde el "qué fuerte" hasta el "siempre igual, reina".

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El 'viaje espiritual' que llega justo después de un acuerdo judicial muy concreto

Y aquí es donde la cosa se pone legal. El 'viaje espiritual' del que habla Britney tiene una ruta muy administrativa: tras su arresto, la cantante llegó a un acuerdo con la fiscalía. El cargo por DUI fue retirado y ella se declaró guilty de un delito menor conocido como 'wet reckless' —una especie de conducción temeraria bajo los efectos— y ha sido puesta en libertad condicional de 12 meses.

No puede tener drogas sin receta, visita al psicólogo una vez a la semana y al psiquiatra dos veces al mes. Un calendario que para cualquiera sería un marrón, pero que Britney ha empaquetado en un mensaje de gratitud: "Estoy tan agradecida a mis amigos y a toda la gente maravillosa que he conocido en este viaje espiritual... todo es una bendición disfrazada". Vaya tela cómo se pueden relatar dos cosas a la vez.

Lo que viene a decir es que aún está aprendiendo a hablarse con cariño a sí misma. Y esa parte, reconozcámoslo, es la que más nos ha reblandecido el timeline. Britney sigue en la lucha y nosotros con ella, una vez más.

Por qué este momento nos hace sonreír (y mirar de reojo)

Llamadme nostálgica, pero ver a Britney volver a una serpiente justo cuando acaba de salir de rehabilitación es como encontrar una cápsula del tiempo. En 2001 la serpiente fue puro espectáculo; ahora es terapia. El precedente está claro: tras cada crisis, Britney saca un símbolo —la cabeza rapada, el paraguas, la serpiente— y lo convierte en declaración de principios. Esta vez la jugada es suave, casi espiritual, y la redacción de Qué! lo ha puesto dos veces en bucle sólo para asegurarnos de que era verdad.

La parte más sensata del asunto es que el acuerdo judicial incluye un control médico y psicológico que, bien llevado, puede ayudar de verdad. No es una solución definitiva, pero sí es un protocolo que muchas veces se echa de menos en este tipo de casos. Y si encima Britney lo verbaliza con una serpiente de por medio, el mundo del cotilleo tiene material para meses.

Por cierto, si tú o alguien que conoces está lidiando con abuso de sustancias, tienes los recursos de SAMHSA a un clic. Más contexto sobre la intérprete en su entrada de Wikipedia. Y ahora, a esperar el próximo post. Britney, nunca cambies — o igual un poquito sí, si te lo pide tu psiquiatra.

El chisme en 3 claves (TL;DR)