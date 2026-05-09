Rocío Martín confirma su embarazo de Omar Montes y suelta la bomba: "Él no quiso desentenderse"

Rocío Martín ha confirmado en 'De Viernes' que está embarazada de Omar Montes. Y ha soltado la bomba: 'él no quiso desentenderse'. La empresaria ha dejado a todos con la boca abierta en su primera entrevista tras meses de rumores.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Hablamos de un embarazo con uno de los cantantes más mediáticos del país, un silencio sepulcral por parte de él y una confesión en prime time que lo peta todo. Prepárate para que este culebrón dure todo el verano.

Qué contó exactamente Rocío Martín

Rocío Martín ha roto su silencio en en 'De Viernes' para confirmar lo que ya era un secreto a voces: está embarazada de Omar Montes. Pero la verdadera bomba no fue la noticia en sí, sino cómo la explicó. La empresaria aseguró que, pese a los dimes y diretes, Omar no se desentendió en ningún momento. 'Le ofrecí desentenderse y él no quiso', habría soltado en el programa, según han adelantado fuentes cercanas a la grabación.

Publicidad

La frase, sacada de contexto o no, ya está recorriendo todas las redes. Porque lo que plantea es un escenario que pocos esperaban: ella le dio la opción de dar un paso atrás y él, aparentemente, dijo que no. Todo mientras la pareja nunca ha confirmado públicamente una relación seria. Agárrate, que vienen curvas.

El silencio de Omar y el terremoto en X

Mientras Rocío hablaba, Omar Montes ha optado por el silencio más absoluto. Ni un tuit, ni un story en Instagram, ni un like comprometedor. Algo que ha hecho que los fans se dividan en dos bandos: los que aplauden que no haya querido apartarse y los que critican que no dé la cara públicamente.

En X ya no se habla de otra cosa. El hashtag #OmarMontesPadre es trending topic nacional desde que terminó la emisión, con miles de comentarios que mezclan memes, teorías y algún que otro zasca a otros famosos que sí se borraron. La pregunta que flota en el ambiente es sencilla: ¿hablará Omar en los próximos días o seguirá callado hasta que nazca el bebé?

Por qué este embarazo va a dar que hablar todo el verano

No es la primera vez que un embarazo inesperado sacude el mundo del corazón patrio, pero la de Rocío y Omar tiene todos los ingredientes para convertirse en el culebrón del año. La diferencia con otros casos es que aquí no hay una ruptura traumática ni un comunicado frío: la propia protagonista ha salido a decir que el padre está dispuesto a estar presente. Un relato que rompe con el guion habitual del famoso que desaparece, y que coloca a Omar en una posición de 'hombre responsable' que su comunidad de fans está aplaudiendo de forma masiva.

Si echamos la vista atrás, ejemplos como el de otros cantantes que reconocieron paternidades años después o directamente no lo hicieron, muestran que el silencio suele ser la norma. Aquí, en cambio, el movimiento de Rocío al hablar tan claro y tan pronto da a la historia un tono casi de "normalidad" que contrasta con el ruido mediático. Veremos si Omar confirma la versión con un gesto público —una foto, un detalle en un concierto— o si prefiere seguir en segundo plano. Lo que está claro es que este verano, el embarazo de Rocío Martín va a dar para muchas horas de tertulia, y aquí estaremos para contarlo.

El chisme en 3 claves (TL;DR)