Conciliación laboral por maternidad: el reto de las madres jóvenes

Si tienes menos de 35 años y eres madre, probablemente cobras menos que tu pareja aunque trabajes lo mismo. O has tenido que reducir jornada, o renunciar a un ascensor. No es impresión tuya: la conciliación laboral maternidad sigue siendo un agujero para las mujeres jóvenes en España.

Vamos al grano con los datos. Según los últimos registros de la EPA, el 30% de las trabajadoras con hijos menores de 12 años reduce su jornada. Entre los padres, esa cifra no llega al 4%. Cuando hablamos de salarios, la brecha salarial de género (la diferencia entre lo que cobran hombres y mujeres) se duplica tras la maternidad. El Instituto de las Mujeres sitúa ese sobrecoste en torno al 22%: unos 4.000 euros menos al año de media para las madres jóvenes.

Lo que cuesta ser madre y trabajar en España

El coste de oportunidad no es solo el sueldo que dejas de ingresar cuando reduces la jornada: es también la promoción que no llega, los años cotizándole menos a la Seguridad Social, y la pensión futura que se resiente. Los datos de la EPA de 2025 indican que siete de cada diez madres jóvenes ha tenido que renunciar a un puesto de responsabilidad por falta de flexibilidad horaria, según una encuesta reciente de CC OO.

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A las cifras pongo cara: Marta, de 28 años, diseñadora gráfica, se acogió a una reducción al 75% de jornada tras su segunda hija. Cobra 1.100 euros netos y ha visto cómo compañeros con menos antigüedad han sido promocionados. “No es tanto el dinero de ahora, sino el que dejas de ganar a largo plazo”, explica. Y tiene razón: un solo año con reducción de jornada puede restar hasta 10.000 euros de salario acumulado en la carrera profesional, calculan desde la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

Cómo te afecta según tu situación

Depende. Si trabajas en una gran empresa con plan de igualdad, quizás tengas opciones de teletrabajo y flexibilidad. Pero en pymes y hostelería, el panorama es mucho más rígido. El 65% de las trabajadoras de servicios no puede elegir turno. Para las autónomas, la conciliación es otra historia: no hay baja paternal ni mucha ayuda; la tarifa plana de autónomos no cubre los primeros meses sin ingresos.

Los permisos parentales actuales son iguales para ambos progenitores (16 semanas por nacimiento), pero la realidad es que el 90% de las excedencias por cuidado de menores las piden mujeres, según datos del Ministerio de Inclusión. La excedencia es sin sueldo, así que quien gana menos suele ser quien la pide, y siguen siendo las madres jóvenes quienes cobran de media un 19% menos que sus parejas hombres, apunta el último informe de la AIReF.

El agujero que los permisos actuales no tapan

Aquí me mojo. La ampliación del permiso de paternidad fue necesaria, pero se queda corta. Iguala en tiempo, no en condiciones. Hace falta un permiso de maternidad realmente pagado al 100% y no sujeto a la base de cotización, algo que deje de penalizar a las empleadas con nóminas más bajas. La ley de familias que entró en vigor en 2024 introdujo la prestación por crianza de 100 euros al mes hasta los 3 años, pero sigue sin cubrir la sustitución de ingresos para muchas.

Conecto con lo que pasó antes: en 2021 se equipararon los permisos de ambos progenitores, pero la brecha de cuidados no ha bajado ni un punto. La excedencia sigue siendo un lujo para quien puede permitírsela. El dato duro: más de la mitad de las madres que piden excedencia no cobran ni la mitad de su sueldo durante ese periodo. Y volver al mercado laboral después es un calvario: el 28% tarda más de un año en reincorporarse o no lo consigue.

¿Qué opciones hay? La semana laboral de cuatro días que algunas empresas piloto en Valencia y Alicante están testando podría aliviar algo, pero aún es residual. Lo realista: mirar el plan de igualdad de tu empresa, negociar un horario comprimido y, si tienes posibilidad, apuntarte a la ayuda de 100 euros por crianza, que se pide en la Sede Electrónica de la Seguridad Social. Mientras, el debate sobre un permiso de cuidado más largo y mejor remunerado sigue abierto en Bruselas.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)