¿A qué espera Florentino? Urge una limpieza en el vestuario del Real Madrid

El Real Madrid cierra la temporada como un reality de sobremesa: peleas con hospital de por medio, estrellas riéndose en sus cochazos mientras el equipo se hunde y cero respuestas desde los despachos. La pregunta ya no es si la Champions se escapa —que se ha escapado—, sino por qué Florentino Pérez sigue sin mover ficha cuando urge una limpieza en el vestuario.

Un puñetazo, un hospital y la sonrisa de Mbappé

Lo que ha pasado en Valdebebas en los últimos días supera cualquier culebrón de Netflix. Según informaciones confirmadas por varios medios, dos pesos pesados del vestuario —Valverde y Tchouaméni— protagonizaron una pelea que acabó con uno de ellos en el hospital. Mientras, Kylian Mbappé, de baja y fuera de combate, fue pillado saliendo de fiesta en su coche de lujo, muerto de risa, y con la misma cara que pondrías si tus compañeros se están pegando y a ti te da igual. Y Vinícius, bueno, Vinícius sigue en su particular reality: fuera de control y sin que nadie le ponga límites.

Todo esto, con el equipo despidiendo la temporada sin rumbo y la afición blanca preguntándose quién demonios manda aquí.

Publicidad

Florentino ha perdido el mando (otra vez)

Los más veteranos recordamos aquella frase lapidaria que soltó Florentino al final de su primera era: «He malcriado a los jugadores». Los Galácticos se le fueron de las manos y el presidente terminó dimitiendo. Pero en su regreso, parecía haber aprendido la lección: a Cristiano le dijo que trajera 100 millones si quería irse, y a Sergio Ramos le caducó la oferta de renovación sin pestañear. Eso era autoridad.

Hoy no queda ni rastro de aquel Florentino. No hay comunicado, no hay comparecencia, no hay nadie que defienda el escudo. Mientras, los jugadores campan a sus anchas. El 'he malcriado a los jugadores' se ha convertido en un silencio ensordecedor que solo alimenta la sensación de que los futbolistas hacen lo que les da la gana.

Y ojo, no es un problema de resultados: es de imagen. El club de la excelencia se ha convertido en un patio de colegio, y el presidente, ausente, parece más pendiente de la Superliga que de poner orden en su propia casa.

Limpiar el vestuario ya no es una opción: es lo único que salva al club

La solución pasa por una limpia en condiciones. Vender, traspasar o directamente apartar a los jugadores que han demostrado no estar a la altura del escudo. No se trata de una rabieta ni de un castigo ejemplarizante: es recuperar el principio de que el club está por encima de las estrellas. Si Vinícius lleva años fuera de control, puerta. Si Mbappé se ríe mientras sus compañeros se pegan, que se busque otro sitio donde reírse. Y si alguien más quiere seguir el juego, que coja la puerta de salida. En el Real Madrid no sobra nadie que no respete el escudo.

El precedente de los Galácticos (recuerda aquella debacle) demuestra que cuanto más tardes en reaccionar, más cara será la factura. Y en un club que presume de señorío, permitir que el vestuario se convierta en un gallinero es una negligencia mayúscula. La autoridad del presidente, está en entredicho y los jugadores lo saben.

O Florentino da un golpe en la mesa ya o el verano va a ser una olla a presión. Porque la afición no olvida, y el Bernabéu no es lugar para turistas.

El chisme en 3 claves (TL;DR)