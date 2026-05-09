El gol de Borja Iglesias que deja noqueado al Metropolitano

Nadie en el Metropolitano se lo esperaba. Borja Iglesias acababa de hacer el gol más silencioso de su carrera. El Celta, que había jugado como quien espera el autobús, mordió de repente y se llevó tres puntos que valen oro.

El plan del Celta: aguantar, sobrevivir y cazar un zarpazo

No es que el Celta saltara con el cuchillo entre los dientes. Durante la primera hora, el equipo de Claudio Giráldez fue un bloque anodino, conformado con el 0-0. El Atlético dominaba sin mordiente y el Celta se limitaba a tapar huecos. Moriba desperezó el duelo con un remate al minuto 50, pero la sensación era de partido de trámite. Hasta que Swedberg cogió la pelota y miró hacia arriba.

En ese instante, Borja Iglesias ya estaba desmarcándose con la intuición del que sospecha que algo bueno va a pasar. El pase fue limpio y el remate, una delicatessen. Picó el balón por encima de Oblak con la precisión de un cirujano. El esférico describió una parábola que dejó al portero esloveno clavado en la línea. Gol. 0-1. Metropolitano en silencio absoluto.

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Un Atlético sin tensión que acabó tocado

Aplaudido en su reencuentro con la afición, el Atlético de Madrid era un equipo sin urgencias. La eliminación ante el Arsenal en Champions todavía dolía y la plantilla notaba la relajación. Sin embargo, tuvo opciones: Lookman mandó un balón al palo, Sorloth y Griezmann merodearon el área y un posible penalti de Javi Rodríguez por mano quedó sin señalar. Lástima que Giménez apenas duró 19 minutos: un traumatismo en el tobillo derecho lo mandó a vestuarios y a las redes sociales, donde ya había dejado un mensaje críptico de despedida.

El Metropolitano, con menos público del habitual, esperó siempre un gol que no llegó. Ni siquiera los cambios de Simeone, con los canteranos Cubo y Obed Vargas, pudieron darle la vuelta al marcador. El Atlético tendrá que reflexionar sobre la dificultad de encontrar tensión cuando no hay nada en juego.

La Champions ahora está a tiro de piedra

Para el Celta, este triunfo es un bote salvavidas con billete a Europa. Con el Betis en la quinta plaza, los vigueses se ponen a seis puntos cuando quedan tres jornadas. No es imposible. El equipo ya tiene asegurada la sexta posición, pero el hambre de Champions es real y se nota en este tipo de detalles. Aquí no valía el empate, y el gol de Borja Iglesias activa un modo «creyente» que hacía semanas que no se veía.

Claro que para lograrlo tendrán que mejorar. Este sábado, el Celta tiró de oficio y pegada en una sola acción. Sigue siendo un equipo de pocas ocasiones claras. Pero en el fútbol, como en el amor, cuando una sola caricia basta, ya lo tienes todo hecho.

Lo que este partido nos dice sobre LaLiga en 2026

No es la primera vez que un aspirante europeo asalta un feudo grande cuando el anfitrión no se juega nada. Ocurrió con el Villarreal en 2021, con el Betis en 2023 y ahora con este Celta rejuvenecido. La liga española se parte en dos velocidades emocionales: los que agonizan y los que flotan. El Atlético sigue siendo uno de los mejores equipos de Europa cuando acelera, pero cuando no hay aliciente, se convierte en un gigante de hielo. Y este Celta lo aprovechó a la perfección.

El reto celeste ahora es creer y no desinflarse. Las próximas fechas enfrentan a rivales directos, y el margen de error es cero. La quinta plaza puede decidirse en los despachos si hay sanciones al Betis, pero el campo es soberano y aún hay mucha historia por escribir.

El chisme en 3 claves (TL;DR)