LaLiga, la segunda en estabilidad de banquillos, con dos españoles en final de Champions

LaLiga se ha convertido en un oasis de calma en el desierto de los banquillos del fútbol mundial. Mientras en la mayoría de las grandes ligas europeas los entrenadores duran menos que un móvil sin funda, el campeonato español presume de estabilidad. El último informe del CIES Football Observatory lo deja claro: el 60% de los técnicos de Primera lleva más de un año en el cargo.

Una cifra que solo supera Noruega (sí, Noruega, el país de Haaland y la tranquilidad absoluta) y que deja a la Premier League, supuestamente la competición más rica del planeta, a años luz. En Inglaterra solo el 40% de los banquillos aguanta más de dos temporadas sin ser pasto de la motosierra. LaLiga se planta como la segunda liga más estable entre 55 campeonatos analizados.

El dato que deja a la Premier League y a la Serie A mirando para otro lado

Según el CIES, la media de permanencia en el cargo en LaLiga EA Sports es de 29,1 meses. Es decir, más de dos años y medio. Para que nos hagamos una idea: en la Premier se cambia de manager casi una vez por temporada, en la Serie A el banquillo quema más que un verano en Roma y en la Bundesliga el reloj corre a toda velocidad. La continuidad no es una casualidad, es un patrón que se repite.

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El informe señala que el 65,2% de los equipos de las 55 ligas analizadas han cambiado al menos una vez de entrenador en el último año. Una locura. En LaLiga, el porcentaje de técnicos que superan el año es del 60%, muy por encima de la media. Y si miramos a los que llevan más de dos años, el 45% de los banquillos españoles se mantienen intactos, solo por detrás del 56,3% de Noruega.

Aquí conviene parar un segundo (sí, hay un doble espacio). Porque la comparación con Noruega, una liga de menor presión mediática y menos dinero, podría hacer pensar que solo los entornos tranquilos permiten trabajar. Pero LaLiga es un polvorín mediático: cada fin de semana se juegan cargos y cada derrota puede ser la última. Y, aun así, la confianza en los proyectos se mantiene.

Otro detalle jugoso del estudio: la edad media de los entrenadores baja en España con respecto a otros grandes campeonatos. En LaLiga Hypermotion el promedio es de 51,7 años, con un 10% de técnicos menores de 40. En Bulgaria, sin embargo, la media es de 55,6 años y no hay ni un solo entrenador joven. La renovación generacional empieza a asomar, aunque sin prisa.

Luis Enrique y Arteta: la final de la Champions se escribirá en español

Pero la estabilidad no es solo un dato académico. Tiene reflejo en la élite: la próxima final de la Liga de Campeones, que se disputará en Múnich el próximo 30 de mayo, la protagonizarán dos técnicos españoles. Luis Enrique, al frente del PSG, y Mikel Arteta, en el banquillo del Arsenal, pelearán por el título más prestigioso del continente.

Nunca antes un duelo por la Champions había enfrentado a dos entrenadores españoles. Ni con Del Bosque, ni con Guardiola, ni con Benítez. Es un hito que demuestra que el modelo español no solo exporta jugadores, sino también una forma de entender el juego que convence a los grandes clubes europeos. Luis Enrique ya tiene una orejona en su palmarés (2015 con el Barça) y Arteta busca la primera como técnico tras haberla rozado como asistente de Guardiola en el City.

En la redacción ya hemos puesto el debate: ¿quién ganará? El PSG llega con Mbappé y un bloque cada vez más sólido; el Arsenal, con un proyecto que ha crecido temporada a temporada y una fe ciega en la posesión. Será, seguro, una final con ADN de autor. Y con banquillos de kilómetros de estabilidad: Arteta lleva más de tres años y medio en el Arsenal; Luis Enrique, casi dos en París.

Por qué LaLiga se ha convertido en un laboratorio de calma (y no es solo suerte)

¿Hay una fórmula secreta? Según los datos del CIES, la clave podría estar en la cultura de club: en España, los directivos han aprendido, a porrazos, que los proyectos a largo plazo dan mejores resultados que los cambios constantes. Equipos como el Atlético de Madrid, el Athletic o la Real Sociedad son ejemplos de confianza en el banquillo. Y los resultados cantan: títulos internacionales, canteras que producen talento y cuentas más saneadas que en otras latitudes.

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En cambio, en la Premier, la dictadura del corto plazo convierte a los técnicos en fusibles. La presión de los nuevos ricos y los derechos de televisión disparados obligan a ganar ya o a calle. Esa inestabilidad crónica tiene un coste deportivo y económico. Y mientras, LaLiga, sin necesidad de gastar lo que no tiene, empieza a recoger los frutos de pensar un poquito más allá.

El informe del CIES, que puedes consultar en la web del observatorio, es una radiografía del fútbol actual. Y cada vez que sale uno de estos estudios, los focos iluminan las contradicciones del negocio. La final de Champions, con dos españoles, es la guinda de un pastel que se ha cocinado a fuego lento. Y los amantes del fútbol bien hecho podemos ir haciendo las palomitas.

El chisme en 3 claves (TL;DR)