Crean una GameCube del tamaño de un llavero que funciona

Alguien ha decidido que el concepto de 'portátil' se quedaba corto. Esta semana, un grupo de modders ha presentado la que probablemente sea la consola más pequeña del mundo: una Nintendo GameCube del tamaño de un llavero. Lo que cabe en la palma de tu mano no es un emulador barato: es hardware real de Nintendo, comprimido hasta límites que harían sudar a cualquier ingeniero de Kyoto.

Entrañas de Wii en una caja de aluminio

El truco no está en la magia, sino en el reciclaje extremo. Los modders tomaron una placa de Nintendo Wii —arquitectura gemela de GameCube, pero más eficiente— y la recortaron, reorganizaron y encapsularon en una carcasa de aluminio a medida. Ejecuta los juegos de forma nativa, sin una línea de emulación: ni RetroArch, ni Dolphin, ni Raspberry Pi disfrazada. Lo que ves (casi no lo ves) es una consola de 2001 empequeñecida a escala ridícula.

La carcasa metálica no es un capricho estético. Actúa como disipador pasivo: el calor que genera el procesador se reparte por el aluminio, porque meter un ventilador ahí dentro sería como pedirle a un dedal que albergue un huracán. Los creadores advierten que el dispositivo está "al límite", así que olvídate de maratones de Zelda.

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El problema: se calienta como un horno en miniatura

Aquí es donde la hazaña técnica choca con la física. La miniaturización tiene un precio y se llama disipación térmica. En sesiones que superen los diez minutos, el llavero alcanza temperaturas que harían temblar a un móvil gama alta. No quema, pero casi. Así que no, no es la consola que te llevarás al autobús; es una prueba de concepto, un flex de ingeniería para levantar cejas en Reddit.

Los modders, llevan años haciendo virguerías con hardware que las marcas dan por muerto. Esta GameCube minúscula es el último ejemplo de que, cuando una compañía dice "esto ya no da más de sí", la comunidad responde "sujétame el refresco".

Cuando el modding se convierte en arte

Este proyecto no es solo una curiosidad de taller. Es un recordatorio de que el hardware clásico sigue vivo fuera de los circuitos comerciales. Mientras Nintendo se empeña en cerrar tiendas virtuales y olvidar su catálogo, un grupo de entusiastas reduce su consola icónica a un llavero. La pasión por los juegos retro a veces se expresa con destornillador, y el resultado roza lo absurdo en el mejor sentido.

Si algo ha demostrado la comunidad de modding en 2026 es que no hay límite que no se pueda estirar. ¿Una Nintendo 64 tamaño pendiente? No me sorprendería. Por ahora, esta GameCube de bolsillo nos sirve para recordar que lo pequeño puede ser muy potente, siempre que no te importe usarlo con guantes de cocina.

El resumen para vagos (TL;DR)