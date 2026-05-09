Ayudas al alquiler en Castilla-La Mancha en 2026: plazos y cuantía

Si vives de alquiler en Castilla-La Mancha y cada mes se te va la mitad del sueldo (o más), llega una nueva oportunidad para aliviar ese peso. La Junta de Comunidades acaba de publicar la convocatoria de ayudas al alquiler para 2026, con 5 millones de euros de presupuesto. Puedes recibir hasta el 40% de la renta mensual, con un tope de 200 euros al mes durante un año. El plazo para pedir la ayuda se abre este viernes 9 de mayo y cierra el 9 de junio. Aquí tienes todos los datos, las condiciones y dónde presentar la solicitud.

Quién puede solicitarla y cuánto se ingresa realmente

La subvención está pensada para jóvenes, familias con ingresos ajustados y colectivos vulnerables. Pueden pedirla:

Menores de 35 años que vivan de alquiler habitual y tengan ingresos por debajo de 3,5 veces el IPREM — unos 27.000 euros anuales para un hogar individual, o 45.000 euros para unidades familiares.

que vivan de alquiler habitual y tengan ingresos por debajo de 3,5 veces el IPREM — unos 27.000 euros anuales para un hogar individual, o 45.000 euros para unidades familiares. Familias con hijos a cargo , siempre que la carga del alquiler supere el 30% de la renta y la vivienda no exceda los 600 euros al mes.

, siempre que la carga del alquiler supere el 30% de la renta y la vivienda no exceda los 600 euros al mes. Personas con discapacidad igual o superior al 33% o en situación de especial vulnerabilidad (víctimas de violencia de género, desahucio inminente...).

La cuantía concreta: te cubren entre el 20% y el 40% del alquiler, según los ingresos, con un límite de 200 euros al mes (2.400 euros anuales). La ayuda se concede por doce meses, aunque el pago se hace en dos plazos semestrales. El requisito clave es que el contrato de alquiler esté formalizado antes del 1 de enero de 2026 y que la vivienda sea la residencia habitual en Castilla-La Mancha.

Publicidad

La tasa de esfuerzo (el porcentaje del sueldo que se va al alquiler) es el indicador que más pesa. Si supera el 35%, tienes casi asegurado el acceso prioritario. Y si en tu hogar entra alguien con discapacidad o sois familia numerosa, el umbral de ingresos se eleva hasta 5,5 veces el IPREM, unos 42.000 euros al año.

Cómo y hasta cuándo: el plazo es de treinta días

La resolución se publicó ayer en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y el reloj empieza a correr. El plazo de presentación va del 9 de mayo al 9 de junio de 2026, ambos inclusive. Son treinta días naturales, sin prórroga. Ojo: no esperes a última hora porque la sede electrónica suele colapsar.

La solicitud se tramita exclusivamente por Internet, a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Necesitas certificado digital, Cl@ve permanente o PIN. Si no tienes ninguno, puedes registrarte en Cl@ve desde el mismo enlace (tarda un par de días). La documentación requerida: contrato de alquiler, justificantes de las últimas mensualidades pagadas, declaración del IRPF o certificado de ingresos, y volante de empadronamiento. Si faltan papeles, la administración te dará diez días para subsanar, pero es mejor no arriesgar.

¿Qué cambia realmente con esta ayuda y por qué importa?

Castilla-La Mancha repite convocatoria con el mismo presupuesto de 2025: 5 millones de euros. El año pasado se presentaron más de 12.000 solicitudes y solo se concedieron unas 4.800 ayudas, según los datos de la propia consejería. Eso dejó fuera a miles de personas que cumplían los requisitos porque el dinero no daba para todos. Este año, la situación es parecida: el presupuesto alcanza para unas 5.000 familias si se mantiene la cuantía media de 200 euros al mes. La ayuda llega, pero como un parche, no como una solución estructural a la escalada del alquiler.

Mientras, el IPC subyacente en la región sigue empujando los precios del arrendamiento. En Toledo o Albacete, un piso medio supera los 550 euros, y en zonas tensionadas de Guadalajara —cada vez más residencial para trabajadores de Madrid— el alquiler se ha disparado un 12% anual. La ayuda supone una rebaja real para quienes la obtienen, pero la necesidad es mucha más amplia.

Vale la pena intentarlo, sobre todo si tu caso encaja en los colectivos prioritarios. La ventana es corta y el criterio de concesión es por orden de entrada hasta agotar crédito. Así que, si cumples, prepara la documentación desde ya. A efectos prácticos, esta ayuda complementa, no sustituye, al Bono Alquiler Joven estatal (que sigue congelado en varias comunidades). Si ya percibes aquella, esta es incompatible. Pero si no has recibido nada, es una de las pocas vías de alivio directo al recibo del alquiler.

📅 Dónde y cuándo

Plazo: 9 de mayo — 9 de junio de 2026.

9 de mayo — 9 de junio de 2026. Quién puede pedirlo: Menores de 35 años, familias con alquiler >30% ingresos, personas con discapacidad o víctimas de violencia de género, empadronadas en CLM.

Menores de 35 años, familias con alquiler >30% ingresos, personas con discapacidad o víctimas de violencia de género, empadronadas en CLM. Cuánto: Hasta el 40% del alquiler, máximo 200 euros al mes (2.400 euros/año).

Hasta el 40% del alquiler, máximo 200 euros al mes (2.400 euros/año). Dónde se solicita: Sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con certificado digital o Cl@ve.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)