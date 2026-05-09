Codex, la extensión de OpenAI para Chrome, ahora toma el control de tu navegador

OpenAI ha decidido que tu navegador también es suyo. Y no es una metáfora de ciencia ficción: Codex ya tiene extensión para Chrome y macOS, y se mete en tu sesión real, cookies incluidas, a hacer de las suyas.

Hasta ahora habíamos visto agentes de IA trabajando en burbujas aisladas. Pero Codex acaba de romper ese cristal. Con esta extensión, el asistente de programación puede acceder a tu perfil activo de Chrome —ese en el que tienes 47 pestañas abiertas y sigues sin decidirte a cerrar— y operar en páginas como LinkedIn, Gmail o Salesforce como si estuvieras tú.

Qué hace exactamente esta extensión y por qué no es un simple plugin

No es un complemento inocente. La extensión le da a Codex la capacidad de manejar tus pestañas sin interrumpir tu trabajo. Crea su propio grupo dentro de Chrome y desde ahí abre páginas, navega, lee información y ejecuta tareas en paralelo. Mientras tú escribes un correo, la IA puede estar rellenando un formulario de gastos con los datos que ha extraído de un vuelo en tu bandeja de Gmail.

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Funciona tanto en Windows como en macOS, y se instala desde la pestaña de Plugins dentro de Codex. Luego, con un simple '@Chrome' seguido de la orden, el agente se activa. Puede combinar su poder con otros conectores —por ejemplo, el de Gmail— para automatizar flujos que antes requerían horas de scripting.

El precio de la comodidad: privacidad pisoteada y un aviso de seguridad que da escalofríos

Al instalar la extensión, Codex pide permisos bastante amplios: acceso a los datos en todos los sitios web, lectura del historial de navegación, gestión de descargas y grupos de pestañas. OpenAI lo reconoce abiertamente, aunque asegura que la IA pedirá confirmación antes de interactuar con un dominio nuevo por primera vez.

El punto más delicado es el historial. Si le das permiso, ese historial puede usarse como contexto para futuras tareas. Y si visitas una página con contenido malicioso, los datos podrían filtrarse a destinos no deseados. La compañía jura que no guardan un registro completo de lo que Codex hace: solo conserva lo que pasa al contexto activo de la conversación (texto, capturas, resúmenes). Aplican las mismas políticas de datos de ChatGPT, pero con un matiz: aquí la IA está metida en tu navegador personal, no en un sandbox.

En resumidas cuentas, ganas en automatización y pierdes en control sobre quién mira tu actividad online. Y encima, una ventana de confirmación no es una garantía absoluta si un prompt malicioso consigue saltarse el filtro.

Por qué esto es más Black Mirror que herramienta de productividad (y por qué aún así merece la pena)

Esta no es la primera vez que un agente de IA toma las riendas del navegador. Pero sí es la primera que lo hace con tu sesión real, no con un perfil genérico. Es como darle las llaves de tu casa a un asistente robot que, además, tiene memoria fotográfica y puede conectarse a tus cuentas.

Hace un par de años, el debate giraba en torno a si una IA podía programar. Hoy, la pregunta es si queremos que haga las gestiones personales mientras nosotros miramos. El precedente más cercano sería Devin, el 'ingeniero de software IA' que navegaba por la web para completar tareas, pero aquello estaba limitado a un entorno de desarrollo. Codex apunta a tu navegador doméstico, donde mezclas facturas, redes sociales y la lista de la compra.

La eficiencia es innegable. Si trabajas con decenas de servicios web, tener un agente que orqueste tareas repetitivas te puede ahorrar horas. La pega es la confianza ciega que que requiere. Y en lo que OpenAI llama 'contexto activo', cualquier dato sensible que el agente lea podría terminar formando parte de ese contexto que la conversación arrastra. Es un equilibrio incómodo: la automatización más potente que hemos visto viene con una bandeja de privacidad agujereada, y dependerá de nosotros decidir si el atajo vale la pena.

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Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7,5/10. La extensión convierte a Codex en un auténtico asistente digital que ya no necesita un entorno aislado. La idea es brutal, pero los permisos de privacidad son para echarse a temblar. Si OpenAI resuelve la parte de seguridad sin que parezca un agujero negro de datos, esto será el nuevo estándar — mientras tanto, a cruzar los dedos.

El resumen para vagos (TL;DR)