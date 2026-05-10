Desahucios en pisos de la Seguridad Social: comprar por 700.000 euros o irse a la calle

Si vives de alquiler en uno de los pisos que la SEPES (la entidad pública de suelo de la Seguridad Social) construyó en Madrid hace casi dos décadas, la carta que puedes tener en el buzón es brutal: o compras tu casa por hasta 700.000 euros, o te vas. Sin tercera opción.

Hablamos de promociones de vivienda pública en alquiler levantadas durante el Gobierno de Zapatero, pensadas en su día como alquiler asequible. Casi veinte años después, los contratos están venciendo y la Seguridad Social, propietaria del suelo y del inmueble, ha decidido sacarlos al mercado a precio de tasación libre. El alquiler social se convierte en una compra de seis cifras altas, y el inquilino tiene semanas para decidir.

Cuánto piden exactamente y por qué duele tanto

Las cifras que están manejando las familias afectadas oscilan entre los 400.000 y los casi 700.000 euros por piso, dependiendo del barrio, la superficie y el estado del inmueble. Para que se entienda: una familia que llevaba años pagando un alquiler tasado por la administración pasa, de un mes para otro, a tener que firmar una hipoteca de tres décadas o hacer la maleta.

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Aquí entra la tasa de esfuerzo (el porcentaje del sueldo que se va al alquiler o a la hipoteca). Con esos precios y los tipos actuales, la cuota mensual de una hipoteca a 30 años sobre 600.000 euros se va por encima de los 2.800 euros. Para un sueldo medio en Madrid, esa cuota es matemáticamente imposible. Y la SEPES lo sabe.

El argumento oficial es que la administración no puede mantener indefinidamente alquileres por debajo de mercado y que el suelo público debe rentabilizarse. El argumento del inquilino es otro: firmó con un organismo público, no con un fondo, y ahora se encuentra fuera de su casa por el mismo organismo que se la ofreció.

Quién está afectado y qué opciones reales tiene

Los afectados son sobre todo familias de clase media y trabajadora que entraron en su día a estas promociones por sorteo o baremo, con contratos de alquiler de larga duración. Muchos llevan ahí más de quince años. Hay mayores, hay familias con hijos en edad escolar, hay personas que ya han hecho de ese piso su casa.

Las opciones, a efectos prácticos, son tres y ninguna buena. Una, comprar al precio que marca la tasación, con una hipoteca que para la mayoría es inviable. Dos, irse y buscar alquiler en un Madrid donde el precio medio supera los 1.500 euros, según los últimos datos del INE. Tres, organizarse, recurrir y pelear el procedimiento, algo que ya están haciendo varias asociaciones vecinales.

Ojo con esto. La compra preferente que se ofrece al inquilino tiene plazo y condiciones concretas, y si no se ejerce en tiempo y forma, el piso sale a venta libre. El plazo para decidir es de pocas semanas en la mayoría de los casos, y la financiación bancaria a esos importes no es trivial: hace falta ahorro previo, avales o ingresos altos.

El detalle que cambia todo: la SEPES no está obligada a renovar contratos vencidos a precio social, pero tampoco tiene la obligación de tasar a precio de mercado libre. Hay margen político y administrativo. Que se use o no, ya es otra historia.

Lo que esto dice del modelo de vivienda pública en España

El precedente importa. En 2013, el entonces Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) vendió 3.000 viviendas públicas a fondos como Goldman Sachs y Blackstone. Aquella operación acabó en los tribunales, con sentencias que en algunos casos dieron la razón a los inquilinos por falta de garantías. La situación de ahora no es idéntica (aquí no hay fondo de inversión de por medio, es la propia administración la que vende), pero el patrón se parece: vivienda pública construida con dinero público que termina, una década o dos después, en el mercado libre y fuera del alcance de los que la habitaban.

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El problema de fondo es que España apenas tiene un 2,5% de parque público de alquiler, según los datos comparados de Eurostat, frente al 14% de la media de la UE o el 30% de Países Bajos. Cuando lo poco que hay se vende, el problema no se resuelve, se traslada. Y el inquilino, que confió en una promoción pública precisamente porque era pública, descubre que esa garantía tenía fecha de caducidad.

La pelota está ahora en el tejado del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Si las próximas semanas traen una moratoria, una rebaja del precio de tasación o algún tipo de fórmula de alquiler con derecho a compra, lo sabremos. Si no, el desahucio administrativo se ejecuta y la promoción cambia de manos. Toca seguir muy de cerca lo que se publique en el BOE las próximas semanas.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)