Intel fabrica chips Apple: el giro que rompe décadas de rivalidad

Alguien en Cupertino ha decidido que, si no puedes con tu enemigo, le compras obleas. Sí, has leído bien: Intel y Apple han alcanzado un acuerdo preliminar para que la firma de Santa Clara fabrique los próximos chips de la familia Apple Silicon. La noticia, adelantada por The Wall Street Journal, rompe décadas de rivalidad y confirma que en el negocio de los semiconductores no hay enemigos eternos.

Un matrimonio de conveniencia con el sello de la Casa Blanca

El acuerdo no es fruto de una cena romántica entre Tim Cook y Lip-Bu Tan. La administración Trump ha apretado las tuercas para que la producción de chips regrese a suelo estadounidense, y Apple ha visto una oportunidad para diversificar su cadena de suministro. TSMC, hasta ahora el socio único de Apple para los procesadores de las series A y M, está desbordada por el auge de la inteligencia artificial generativa.

Intel, que llevaba años cortejando a los de Cupertino sin éxito, pone sobre la mesa su arquitectura 18A de 2 nanómetros, la misma que usará en sus propios Panther Lake. La producción en en Estados Unidos es un punto clave del pacto, aunque por ahora no hay detalles oficiales sobre qué chips fabricará ni para qué dispositivos.

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¿Por qué Apple se la juega con Intel justo ahora?

Los de Cupertino llevan años presumiendo de su integración vertical con TSMC. Pero la dependencia absoluta de una sola fundición taiwanesa empieza a ser un riesgo estratégico. Apple busca un plan B para no quedarse sin chips si la situación geopolítica en Taiwán se tuerce, y la presión de la Casa Blanca ha acelerado los plazos.

Eso sí, Apple no va a poner todos los huevos en la misma cesta. Los rumores apuntan a que los chips fabricados por Intel se destinarán inicialmente a productos de gama media, como el MacBook Air o el iPad Pro, y quizás al iPhone de entrada a partir de 2028. Los buques insignia —iPhone Pro, MacBook Pro— seguirían con TSMC, al menos durante unos años.

La otra gran incógnita es la ejecución. Intel ha prometido maravillas con su nodo 18A, pero su historial reciente está lleno de retrasos y promesas incumplidas. Que Apple confíe en ellos, aunque sea para un encargo menor, es un voto de confianza que puede salir bien… o recordarnos por qué se divorciaron en 2020.

TSMC no da abasto y la Casa Blanca ha movido ficha

Esta historia tiene más capas de las que parece. Apple e Intel fueron enemigos íntimos durante la era x86, pero el boom de la IA ha dado la vuelta al tablero. TSMC fabrica los chips de Nvidia, AMD, Qualcomm y Apple, y no hay capacidad para todos. La Casa Blanca lleva meses presionando a las grandes tecnológicas para que fabriquen en suelo estadounidense, y este acuerdo es la primera gran victoria de esa política.

Para Intel, el pacto con Apple es una oportunidad de oro. Sumar al cliente más exigente del planeta como escaparate para su nueva fundición es la mejor campaña de marketing posible. Si cumple, el mensaje será claro: Intel Foundry puede competir con TSMC en nodos punteros. Si falla, la humillación será histórica.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 6.5/10. La noticia es un bombazo, pero todavía estamos en la fase preliminar. Sin confirmación de plazos ni asignación de productos concretos, el hype se sostiene más por simbolismo que por certezas. Como dijo un analista, citado por Ming-Chi Kuo, "Intel tiene que demostrar que puede entregar; Apple no va a perdonar un solo retraso".

El resumen para vagos (TL;DR)