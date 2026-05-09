Un chaval de 15 años de Almería fabrica una calculadora gráfica open source por 20 euros y desafía a Texas Instruments

No es todos los días que un adolescente de Almería te recuerda que los oligopolios tecnológicos se tambalean con un chaval, un soldador y ganas de fastidiar. Juan Ramón, alias El-EnderJ, tiene 15 años y acaba de construir una calculadora gráfica open source que cuesta 20 euros en materiales. Lo ha hecho sin necesitarla aún para clase, solo por rabia: «Me quedé en shock al ver que un cacharro con tecnología de los 70 vale más que un móvil de gama media». Pues ojo, que el chico no solo ha protestado, ha fabricado la alternativa.

El chaval de 15 años que le ha plantado cara a Texas Instruments (y a Casio, y a HP)

El mercado de las calculadoras gráficas lleva décadas congelado. Texas Instruments, Casio y HP se reparten un pastel donde los precios apenas se mueven de los 150 euros. La TI-84 Plus, un estándar en institutos, sigue usando el Zilog Z80, un procesador de 1976. Mientras tanto, Juan Ramón ha montado su NeoCalculator con un ESP32-S3, un chip de 2020 que vale cuatro euros. La diferencia de potencia no es anecdótica: el ESP32 corre a 240 MHz, frente a los 6 MHz de la Z80. Y en lugar de un sistema cerrado, NeoCalculator funciona con NumOS, un sistema operativo basado en software libre que cualquiera puede descargar y modificar desde su repositorio de GitHub.

El coste total de los componentes ronda los 20 euros. No es una app de móvil, es una pieza de hardware físico que se monta en casa. Incluye pantalla IPS de 3,2 pulgadas y un motor de cálculo simbólico (CAS) que muestra los pasos intermedios de derivadas e integrales, algo que las marcas solo reservan para sus modelos más caros.

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Cómo meter un motor CAS en un microcontrolador de IoT y que vaya a 60 fps

El truco técnico tiene miga. El-EnderJ ha integrado Giac, el mismo motor de cálculo simbólico que usa la HP Prime, en el ESP32-S3. Lo explica con una claridad que ya quisieran muchos ingenieros: «El mayor reto ha sido meter Giac en un chip con miles de veces menos memoria que un ordenador». Y lo ha conseguido. Para la interfaz gráfica, ha usado LVGL, una librería de gráficos embebidos que permite que la calculadora se mueva a 60 fotogramas por segundo. Todo ello sobre un microcontrolador diseñado originalmente para IoT, con Wi-Fi y Bluetooth —lo que, irónicamente, será un problema en los exámenes—. Puedes consultar las especificaciones técnicas del chip en la página oficial de Espressif.

El resultado es un dispositivo que, pese a su aspecto de placa de prototipo, iguala o supera las prestaciones matemáticas de calculadoras de 150 euros. Y todo con código abierto: desde el sistema operativo hasta el diseño del hardware.

Por qué esta calculadora no va a entrar en la EBAU (todavía) y qué le falta para ser imparable

Aquí es donde el chico pisa tierra. La conectividad inalámbrica del ESP32-S3 la convierte en un juguete prohibido en cualquier examen oficial. Juan Ramón lo sabe y ya trabaja en una «versión sellada de fábrica que sea totalmente legal», sin Wi-Fi ni Bluetooth, que cumpla con las normas de las pruebas de acceso. Además, el prototipo actual no tiene teclado físico integrado y aún no cuenta con la certificación OSHWA, esencial para garantizar que cualquiera pueda replicarlo sin trabas.

El precedente lo encontramos en NumWorks, la calculadora francesa que en 2015 abrió su software y ganó terreno. Pero NeoCalculator va más lejos al liberar también el hardware. El mercado educativo necesita dispositivos baratos sin conexión a internet, y este proyecto apunta exactamente ahí. Si consigue sortear la burocracia, podríamos estar ante la primera calculadora gráfica de calidad profesional nacida en en un taller de Almería y financiada con la paga semanal. No estaría mal que, por una vez, la innovación viniera de abajo y no de un laboratorio de Mountain View.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8.5/10. No todos los días un adolescente te demuestra que puedes construir una calculadora CAS por un 10% del precio de mercado. El proyecto está verde (falta teclado, certificación y eliminar la conectividad), pero la ejecución técnica es impecable y la visión de una herramienta educativa barata y abierta es justo lo que este oligopolio necesita que le caiga encima — Texas Instruments: id sudando, que Almería os ha echado el ojo.

El resumen para vagos (TL;DR)