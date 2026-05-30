Ansiedad en los exámenes: cómo gestionarla con técnicas eficaces para estudiantes

Temblor en las manos, el corazón a mil, la mente en blanco justo al leer la primera pregunta... Si llevas semanas preparando la PAU y sientes que el cuerpo no te responde, respira hondo. No es solo estrés: es ansiedad ante los exámenes, y no eres el único. Cerca del 15-25% de los estudiantes presenta niveles elevados, según datos que aún se usan como referencia, y las chicas suelen sufrirla con más intensidad. Vamos a ver cómo reconocerla y, sobre todo, cómo devolverle el control a tu cabeza.

¿Ansiedad o nervios? Cómo distinguirlo

Un poco de activación antes de un examen es normal: te mantiene alerta. La ansiedad es otra cosa: una reacción desproporcionada que te bloquea. Se manifiesta con palpitaciones, sudoración, dificultad para respirar, respiración acelerada, fatiga, temblores, tensión muscular, y en la mente frases como «voy a suspender» o «no me sé nada» que no paran. Puedes notar irritabilidad, ganas de llorar o incluso evitar estudiar. Si eso te suena, no es que seas débil: tu cerebro interpreta la prueba como una amenaza y te pone en modo alerta máxima. Identificarlo es el primer paso para que no te coma el coco.

¿Por qué te pasa? No es solo falta de estudio

Aquí se mezclan varias cosas. La autoexigencia y el perfeccionismo te ponen estándares imposibles; el miedo al fracaso o haber tenido una mala experiencia anterior te condicionan; y la presión externa —de la familia, del instituto o de ver a otros compañeros aparentemente tranquilos— también suma. Además, en fechas como estas, con la PAU encima, la sensación de que el futuro depende de un par de días multiplica la carga. Es una reacción comprensible: tu cuerpo y tu mente están diciendo «esto importa demasiado». Pero puedes enseñarles a regularse.

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Técnicas que funcionan (y no son magia)

Lo primero: olvida la idea de estudiar sin descanso y castigarte por cada error. Como recuerda el Consejo General de la Psicología, la autocompasión —tratarte con el mismo cariño que a un amigo— reduce la ansiedad y mejora el rendimiento. Organiza un plan de estudio con pausas reales, practica la respiración profunda o el mindfulness unos minutos al día, y cambia el chip: en lugar de «voy a suspender», repite «he preparado esto y voy a dar lo mejor de mí». Haz simulacros de examen para que lo desconocido deje de asustar, y no te aísles: un grupo de estudio o simplemente hablar de cómo te sientes baja la presión. Duerme bien, come con cabeza y, sobre todo, no te tragues el repaso de última hora más allá de echar un ojo a un esquema.

Si pese a todo te bloqueas durante el examen: para, respira hondo tres veces, lee toda la prueba y empieza por lo que te resulte más fácil. Repítete que una nota no te define. Y si la ansiedad te desborda con frecuencia, pide cita con un psicólogo; no es raro y ayuda más de lo que imaginas. De hecho, el propio Consejo lleva años reclamando la figura del psicólogo educativo en los centros escolares para atajar esto antes de que se cronifique.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)