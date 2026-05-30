Probé el colorete Cloudtopia de Maybelline en el Emérita Lvdica: aguantó 12 horas a 38°C (y no me corrió ni una gota)

Soy de las que se echan colorete como si no hubiera mañana, y mi amiga dice que me pongo para dos. He probado de todo, desde el de Mercadona que me recomendó Anabel hasta los en barra. Pero lo que nunca había probado era un colorete en mousse, y cuando llegó a mis manos el Cloudtopia de Maybelline, supe que tenía que ponerlo a prueba en el peor escenario posible: una fiesta romana en pleno Mérida a 38 grados.

El Emérita Lvdica es una maravilla. Te vistes de patricia, paseas entre el teatro y el circo, y revives la Hispania antigua. Pero lo que no te cuentan es que hace un calor que derrite hasta las ganas de vivir. En la XVI edición, este mayo de 2026, el termómetro marcó cerca de 40 °C. Yo me planté allí a las diez de la mañana con mi colorete recién puesto, el tono 03 Divine Crimson. Volví al hotel pasadas las diez de la noche.

El colorete seguía donde lo había dejado. Sin retoques. Sin parches. Una pasada.

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El reto: una romana con colorete a 38 grados

No sé si las romanas sudaban tanto, pero yo parecía una fuente. El Cloudtopia presumía de 14 horas de duración y resistencia al sudor. Y puedo dar fe de que no miente. A las 10 de la noche, después de doce horas de desfiles, calor extremo y cero visitas al tocador, el rubor seguía intacto. Ni una gota corrida. Ni una mancha en la barbilla.

Al día siguiente repetí la jugada: maquillaje más ligero, misma mousse. Llegué al hotel con ese efecto buena cara que tanto me gusta. Mi amiga, de romana también, me preguntó qué me había echado en los mofletes. 'Magia en formato nube', le dije. Y no era broma.

Antes de la aventura extremeña, lo había probado en casa con calma. Me maquillé por la mañana y al llegar la noche el rubor seguía fresco, con el mismo tono que al principio. Me dije: 'si esto aguanta un día normal, imagina lo que hará bajo el sol de justicia'. Y no me equivoqué.

La textura que cambia las reglas (y cómo aplicarlo sin liarla)

El Cloudtopia es un colorete en mousse, una nube de pigmento que se funde con la piel. Lo aplicas con los dedos —sí, como yo, que siempre voy con prisa— y se difumina solo. Eso sí, cuidado al principio: coge poquísimo porque pigmenta una barbaridad. Una manzanita en la cara, pero sin parecer un payaso. Si quieres más intensidad, vas añadiendo capas hasta el punto justo. Y si usas brocha, aún más preciso, pero con los dedos basta y sobra.

Al tacto es como una espuma densa que se convierte en polvo al contacto con la piel. La sensación es de no llevar nada, lo que se agradece cuando el termómetro aprieta. El truco está en su fórmula: lleva kaolín y sílice, que matifican sin resecar, y siliconas como la dimeticona, que crean ese acabado aterciopelado y ligero. Así aguanta el sudor sin cuartearse. Y no, no es comedogénico, así que las pieles sensibles respiran tranquilas.

Ni una gota corrida. Ni un parche. El colorete seguía intacto a las diez de la noche.

Lo he usado con sérum con color y con base, y siempre el mismo resultado: rubor natural y jugoso. Incluso en los labios, para un efecto labio mordido muy favorecedor. Ya me he convertido en una evangelizadora de la mousse. Y pienso repetir el año que viene, a ver si aguanta también las carreras de cuadrigas.

Por qué Maybelline ha dado en el clavo con este formato

No es el primer colorete de larga duración, pero sí el primero que me convence sin empolvarse ni desaparecer a las dos horas. He probado otros blushes en barra y en polvo, y con el calor acabas con una mancha en la barbilla. Este se convierte en parte de la piel. La clave es la mezcla de pigmentos modulables y esa base de siliconas que lo fija sin apelmazar. Además, viene en cinco tonos, así que hay para todas las pieles.

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Si eres de las que huyen de la brocha, te va a encantar. Si te sudan hasta las pestañas en verano, también. Y si te gusta el maquillaje ligero pero con chispa, más aún. No es necesario fijador, aunque si quieres un seguro extra, un spray fijador como el Dewy Finish de NYX va de lujo (y no lo deja pegajoso).

🧠 Para soltarlo en la cena

El colorete Maybelline Cloudtopia aguanta doce horas y 38 grados.