La nueva CEO de Xbox avisa: se avecinan 'decisiones difíciles' para la marca

La nueva jefa de Xbox ha decidido que el azúcar moreno se acabó: toca tragar decisiones difíciles. Y lo ha dicho en un memorando interno que se ha filtrado más rápido que un gameplay de GTA VI.

Asha Sharma, la sustituta de Phil Spencer desde principios de año, lleva meses moviendo fichas. Primero, finiquitó la campaña «Esto es una Xbox» (que parecía más un meme que una estrategia de marketing). Luego, ha metido tijera en el precio del servicio de suscripción Xbox Game Pass después de que la subida anterior mandase a los suscriptores a por uvas. Y ahora, con un correo a sus empleados, suelta la bomba: «Eso significa tomar decisiones difíciles sobre lo que construimos, dónde invertimos y qué tipo de empresa necesitamos ser».

El memorando que ha puesto a la comunidad en guardia

El documento, al que ha tenido acceso The Verge, recalca que Microsoft será más «deliberado» en su negocio de videojuegos. Incluso la marca se escribe ahora en mayúsculas, XBOX, como se puede ver en la web oficial de Xbox. Toda una declaración de intenciones.

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Y uno lee «decisiones difíciles» y, si tiene hemeroteca, se le encienden todas las alarmas. Porque en la industria del videojuego eso suele traducirse en cancelaciones de proyectos, cierres de estudios y despidos. Microsoft tiene ahora mismo una red gigantesca de first-party: Bethesda, Activision Blizzard, 343 Industries, Obsidian… Demasiado talento acumulado para que la tijera no roce algún cuello.

Sharma, de momento, se aferra a los datos positivos: la bajada de precio del Game Pass ha frenado la sangría de suscriptores. «Desde la reducción hemos visto crecer las altas y mejorar la retención, lo cual es un buen primer paso», declaró. Pero el memorando huele a que esas palabras bonitas son la calma que precede a la tormenta.

Si la nueva CEO habla de ser más deliberados y tomar decisiones difíciles, lo más probable es que los estudios con proyectos grises empiecen a mirar de reojo a Recursos Humanos.

Y luego está el otro frente: las exclusividades. Sharma ha dicho que está «procediendo con cautela» con los juegos exclusivos de Xbox, y que la compañía reevaluará su enfoque. Para los fans que llevan años sintiendo que la consola se ha convertido en un PC barato sin juegos propios, esto es una rendija de esperanza. Nadie olvida el fiasco de Halo Infinite o la desaparición de Fable durante años. Y ahora mismo, la sensación en los foros es que la consola necesita un puñado de juegos que solo puedas jugar en ella, no un catálogo de Game Pass que también corre en una tostadora. La plataforma XBOX Player Voice, que acaba de lanzarse, sitúa el regreso de las exclusividades en lo más alto de las demandas.

¿Qué se cuece realmente con estas «decisiones difíciles»?

Hay que recordar que el próximo 7 de junio tenemos la gran cita, el Xbox Games Showcase, donde veremos Gears of War: E-Day, el modo DMZ en Modern Warfare 4 y quién sabe cuántas sorpresas más. Será el primer escaparate de Sharma al gran público, y ahí se verá si el discurso de la dureza es solo postureo o viene con una reestructuración en toda regla.

Lo que sí está claro es que la consola actual va para su sexto cumpleaños y todavía no ha soltado el lastre de una generación que empezó con promesas grandilocuentes y se fue diluyendo entre multiplataformas y Game Pass. La marca necesita un golpe en la mesa, pero no uno que duela solo a los bolsillos de los suscriptores.

El precedente que debería preocupar a los fans

Esto no es nuevo. Cuando una gran compañía tecnológica se pone «deliberada», suelen saltar chispas. Le pasó a Google con Stadia (adiós, estudios internos), le pasó a Sony con Japan Studio y le está pasando a Ubisoft cada tres meses. Microsoft, con la chequera más grande de la industria, tiene margen para equivocarse, pero Sharma parece haber llegado con la orden de apretar los dientes. Microsoft podría mirar con lupa a estudios como The Initiative (Perfect Dark sigue en silencio) o a los encargados de Everwild, que llevan años sin dar señales de vida.

Quizá lo más inteligente sea esperar al 7 de junio, pero la comunidad ya se ha puesto en modo alerta. Y con razón: cuando la palabra «cancelación» sobrevuela una división con 23 estudios propios, el cosquilleo en el estómago no es de hype precisamente.

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Hype-O-Meter

Nivel de hype: 6/10. Es más humo que fuego, pero la puesta en escena de Sharma tiene todos los ingredientes de un terremoto corporativo. Falta saber si se quedará en un cambio de logo o meterá la tijera de verdad. (Y rezamos para que Gears of War: E-Day no acabe en el horno).

El resumen para vagos (TL;DR)