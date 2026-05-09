Euríbor mayo 2026: la hipoteca variable sube 60 € al mes tras el 3,45%

Si tienes una hipoteca variable con revisión en mayo, este mes vas a pagar más. El Euríbor a 12 meses ha subido hasta el 3,45% en los primeros días de mayo, según los datos oficiales del Banco de España. Traducido: con una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años, la cuota mensual se dispara unos 60 euros respecto a la anterior revisión. Y no es una cifra teórica: es lo que ya está pasando en las cartas del banco.

El Euríbor (el índice al que se referencia la mayoría de hipotecas variables en España) llevaba unos meses dando un pequeño respiro, bajando lentamente desde los picos de 2024. Pero en mayo ha dado un giro. El dato diario ha saltado del 3,30% de cierre de abril al 3,45% en los primeros compases del mes. Ahora mismo, a 9 de mayo de 2026, la media mensual provisional supera el 3,4%.

¿Cómo te afecta exactamente la subida de mayo?

La subida no es una condena para siempre, es puntual para quienes tengan revisión anual ahora. Si tu hipoteca se revisa con el Euríbor de mayo y tienes un capital pendiente de 150.000 euros con un diferencial del 1%, tu cuota pasará de unos 600 a unos 660 euros al mes. Son 60 euros más que en mayo del año pasado, cuando el índice rondaba el 3%.

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Para comprobarlo, mira tu escritura: la fecha de revisión suele ser la misma que la firma de la hipoteca, y el banco aplica el Euríbor a 12 meses de uno o dos meses antes (depende del contrato). La mayoría usa el dato de dos meses atrás, por lo que la subida de mayo la notarás ahora mismo o en junio.

Si tu hipoteca se revisó hace unos meses, este cambio no te toca hasta la próxima anualidad. Pero si te revisa en mayo o junio, la subida es inevitable.

¿Y si tu hipoteca se revisa en los próximos meses?

Aquí viene la pregunta que muchas personas están haciendo. El Euríbor no deja de moverse y los analistas del Banco de España esperan que se mantenga alrededor del 3,5% durante el verano, con pequeñas fluctuaciones. Quien revise en agosto o septiembre se encontrará con una cuota parecida, sin grandes sorpresas a la baja.

Es decir, los 60 euros extra no son un susto de un mes, sino un ajuste que se va a quedar varios meses. Para una economía familiar que ya aprieta, supone un recorte adicional de ocio o ahorro.

Por qué esta subida llega justo cuando respirábamos

Durante más de un año el Euríbor estuvo cayendo poco a poco, y muchas familias vieron cómo su hipoteca se aligeraba 40 o 50 euros al mes. Esa tregua se acaba de esfumar en mayo. La razón de fondo es la política monetaria del BCE, que mantiene los tipos de interés altos para controlar la inflación, aunque la economía europea flojee. A nivel práctico, eso se traduce en un Euríbor que no baja y en hipotecas que siguen caras.

Si echamos la vista atrás, en 2021 el Euríbor estaba en negativo y la misma hipoteca media costaba 300 euros menos al mes que ahora. En apenas cinco años, el coste hipotecario se ha duplicado para muchas familias. Por eso, aunque subir 60 euros pueda parecer poco, es una losa más sobre una tasa de esfuerzo (el porcentaje del sueldo que se va al alquiler o la hipoteca) que ya supera el 35% en muchos hogares jóvenes.

La buena noticia es que el Banco de España no espera nuevas subidas drásticas. Pero tampoco hay indicios de que el Euríbor vaya a volver a los niveles bajos de hace una década. La época de las hipotecas baratas se terminó y, con ella, la posibilidad de ahorrar con la revisión anual.

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Qué puedes hacer ahora: revisa cuándo se actualiza tu cuota y, si puedes, haz números para ver cuánto margen te queda. Si la subida te deja muy justa, habla con tu banco para alargar el plazo y bajar la mensualidad. No es una solución mágica, pero es la vía que menos comisiones suele tener, según los asesores del sector.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)