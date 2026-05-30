Huelga en bibliotecas catalanas: los viernes y sábados a partir del 5 de junio

Si este fin de semana tenías pensado ir a la biblioteca, que sepas que a partir del 5 de junio muchas cerrarán en Catalunya. La CGT ha convocado huelga en todo el Sistema de Lectura Pública de Catalunya (SLPC, la red que agrupa bibliotecas y bibliobuses públicos) todos los viernes y sábados, y la cosa no pinta de parón puntual. Las trabajadoras llevan meses denunciando condiciones laborales que se han vuelto insostenibles, y la administración, de momento, no ha movido ficha.

Por qué se convoca la huelga y qué piden los trabajadores

El sindicato resume el problema en una palabra: infradotación. Falta personal, falta inversión y sobran jornadas que te quitan las ganas de seguir. La plantilla de las bibliotecas públicas catalanas es mayoritariamente femenina —es un sector altamente feminizado— y lleva años arrastrando condiciones que CGT describe sin paños calientes: "falta de conciliación, jornadas interminables, encadenamiento de seis y siete días de trabajo consecutivos, carencia de flexibilidad, salarios bajos y pérdida de poder adquisitivo".

Estos no son lamentos de pasillo. La huelga busca mejoras salariales, más inversión pública y un convenio colectivo que unifique las condiciones de todo el personal del SLPC, desde quien atiende en un bibliobús rural hasta quien trabaja en una biblioteca central de Barcelona. CGT responsabiliza a todas las administraciones implicadas —Generalitat, diputaciones, ayuntamientos y entes locales— y recuerda que es su mano la que puede resolverlo.

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Cómo te va a afectar si eres usuario de biblioteca

La convocatoria es clara: todas las bibliotecas públicas de Catalunya (y los bibliobuses) pararán los viernes y los sábados, sin distinción de tipo de centro ni categoría laboral. Esto incluye desde la gran red de Barcelona hasta los equipamientos más pequeños de comarcas. Si tu rutina de estudio, préstamo o sala infantil pasa por el fin de semana, vas a notar el cierre. Y ojo, porque la huelga no es aislada: en Barcelona, la plantilla del Consorcio de Bibliotecas (CBB) ya está en huelga indefinida desde el 26 de mayo, con lo que el servicio llevaba semanas tocado. Ahora, la protesta se extiende a nivel catalán.

No hay servicios mínimos anunciados todavía, así que lo más probable es que te encuentres la persiana bajada. La CGT convoca a todo el personal del SLPC, incluidos los servicios de apoyo a la lectura pública, lo que puede dejar también sin actividad las actividades culturales de fin de semana.

El conflicto que se arrastra: de las reivindicaciones locales a una huelga en toda Catalunya

Esta huelga no sale de la nada. En abril, las trabajadoras de las bibliotecas de Barcelona ciudad y de la red provincial ya habían empezado paros que, a finales de mayo, se convirtieron en indefinidos. El comité de empresa —donde están la Intersindical y la propia CGT— señaló entonces que el Ayuntamiento y el Consorcio no habían dado "ningún paso para evitar el conflicto". Lo que empezó como una protesta local ha ido escalando hasta una convocatoria que abarca toda Catalunya.

El sector bibliotecario arrastra carencias estructurales históricas. En los últimos años, los recortes y la falta de relevo generacional han hecho mella. Mientras tanto, la ciudadanía sigue puntuando el servicio como uno de los mejor valorados, lo que hace aún más patente la desconexión entre la alta demanda y la escasez de recursos. La CGT insiste en que la solución pasa por un convenio general que fije condiciones dignas para todas las trabajadoras del SLPC, algo que ahora mismo brilla por su ausencia.

Con la huelga de fines de semana, las bibliotecas catalanas mandan un mensaje: sin inversión real, el servicio público se resiente.

📅 Dónde y cuándo

Plazo: Todos los viernes y sábados a partir del 5 de junio de 2026, sin fecha de fin prevista.

Todos los viernes y sábados a partir del 5 de junio de 2026, sin fecha de fin prevista. Quién puede verse afectado: Usuarios de cualquier biblioteca pública o bibliobús de Catalunya.

Usuarios de cualquier biblioteca pública o bibliobús de Catalunya. Qué servicios cierran: Préstamo, salas de estudio, actividades culturales y servicios de apoyo a la lectura durante los días de paro.

Préstamo, salas de estudio, actividades culturales y servicios de apoyo a la lectura durante los días de paro. Dónde informarse: La CGT y los comités de empresa suelen publicar los detalles en sus canales oficiales; también puedes consultar la web de tu biblioteca para saber si ese día abre.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)