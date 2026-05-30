Zara lanza cinco vestidos largos ideales para bodas y eventos desde 29,95 €

Reconócelo, a ti también se te multiplican los gastos en cuanto llega la temporada de bodas. Pero esta vez, Zara ha sacado una colección de vestidos largos que te salvan el look de invitada sin que la cartera se resienta.

Acaban de aterrizar en la web de Zara y en las tiendas cinco diseños que prometen convertirse en los más buscados del verano. Y lo mejor: todos cuestan menos de 40 euros.

Los cinco vestidos largos que están cambiando el juego de las invitadas

El primero que nos ha robado el corazón es un vestido negro con escote halter. Cuesta 29,95 euros y, aunque el protocolo muchas veces prohíbe el negro, en esta redacción pensamos que es el color más elegante. Con unas sandalias metalizadas y un recogido pulido, el look está listo. Nosotras ya lo tenemos en el radar.

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Si prefieres arriesgar un poco más, Zara apuesta por el animal print. Un maxivestido estampado que, por 39,95 euros, te convierte en la invitada más chic al caer la tarde. Y ojo, que luego puedes reutilizarlo con unas sandalias planas y un minicapazo para cualquier plan de fin de semana.

Para las novias civiles o para coronar una graduación, el vestido blanco de silueta lápiz y escote cuadrado es un acierto seguro. Su precio, 29,95 euros, y el corte alarga visualmente el cuello.

Quien busque un toque de color encontrará en el verde manzana su mejor aliado. Este vestido con fular a juego y espalda descubierta (35,95 euros) es pura sofisticación, aunque cuesta un poco darle una segunda vida informal. Pero para una boda de tarde, es imbatible.

Y por último, el comodín: un vestido holgado con hombreras y escote en V que puedes ajustar con un cinturón joya. Por 35,95 euros, es el típico fondo de armario que te saca de un apuro en cualquier evento formal o informal.

Zara ha dado en el clavo con una colección que combina precios bajos y diseños pensados para brillar en cualquier evento.

¿Se puede llevar negro a una boda? Zara apuesta por lo inesperado

El debate está servido. Muchas guías de protocolo siguen desaconsejando el negro para las bodas, pero la firma de Inditex demuestra que, bien combinado, es un acierto infalible. La clave está en los accesorios: metalizados, toques de color y un maquillaje luminoso convierten el luto en elegancia pura.

Este verano, olvídate de las reglas rígidas. Las invitadas modernas ya se atreven con el negro incluso en las celebraciones más diurnas, siempre que el corte sea atrevido y el estilismo equilibre la seriedad.

Más allá del hype: ¿merecen la pena estos vestidos?

La respuesta corta: sí. No es la primera vez que Zara acierta con una colección cápsula para invitadas. En años anteriores, modelos parecidos se agotaban en horas. La calidad de los tejidos y los acabados suele estar a la altura, y los precios no llegan ni a la mitad de lo que costarían en firmas especializadas. Además, la variedad de estilos permite que encuentres el tuyo tanto si la boda es de día en un jardín como si es una cena de gala.

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Eso sí, ojo con el tallaje. En la experiencia de la redacción, algunos vestidos largos de Zara pecan de ser demasiado largos para estaturas medias y bajas. Vale la pena pedir dos tallas y probar en casa, porque el cambio es gratuito.

🛒 Directo al grano

Precio: desde 29,95 € hasta 39,95 €. Disponibilidad: ya en Zara.com y tiendas físicas. Sección: vestidos largos de fiesta. Consejo extra: combina con sandalias de tacón bajo si la boda es al aire libre.