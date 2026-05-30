Barcelona prohíbe fumar en playas: solo dos municipios exentos este verano

Si este verano piensas bajar a la playa en Barcelona, ya puedes ir olvidándote de encender un cigarrillo en la arena. A partir de esta temporada, 22 de los 24 municipios costeros de la provincia prohíben fumar en sus playas, dejando solo dos excepciones: Castelldefels y Badalona.

La medida cubre 93 playas y 48 kilómetros de litoral

La prohibición, recogida en ordenanzas municipales, afecta a un total de 93 playas que suman más de 48 kilómetros de costa sin humo, según los datos adelantados por '3Cat'. Se trata de un avance notable si se tiene en cuenta que hace solo tres años apenas tres localidades aplicaban una norma similar.

El objetivo es doble: reducir las molestias del humo a los bañistas y atajar el problema de las colillas, uno de los residuos más frecuentes y contaminantes que acaban en la arena. Cada ayuntamiento tiene potestad para imponer sanciones a quien incumpla la norma, aunque las cuantías varían de un municipio a otro.

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Por qué se quedan fuera Badalona y Castelldefels (y la sombra del PP)

Los dos únicos municipios que no se suman a la prohibición este verano están gobernados por el Partido Popular. En Badalona, el alcalde Xavier García Albiol ha anunciado que planea restringir el tabaco en algún tramo de playa, pero lo deja para 2027. Mientras tanto, en Castelldefels el consistorio opta por la 'recomendación' en lugar de la prohibición, según declaraciones recogidas por 'RAC1'.

Este contraste político añade una capa más al debate sobre el espacio público. Mientras 22 ayuntamientos —de varios colores políticos— avanzan en la misma dirección, los dos feudos populares mantienen el encendedor encendido. La presión social y mediática podría hacer que el año que viene tampoco se mantengan al margen.

Un salto de gigante en tres años: de 3 a 22 municipios sin humo

En 2023 solo tres municipios de la provincia habían dado el paso. Hoy la cifra se multiplica por siete. La normalización de las playas sin humo avanza a la velocidad de la conciencia sobre salud y medioambiente, aunque la resistencia de Badalona y Castelldefels recuerda que la batalla cultural no está cerrada.

Más allá del debate político, la medida tiene un impacto real en el día a día de miles de bañistas que ya no tendrán que apartarse del humo en la orilla. Y para los fumadores, el mensaje es claro: toca dejar el pitillo en casa o buscarse un arenal en los dos municipios exentos.

La resistencia de estos dos ayuntamientos demuestra que la batalla por las playas sin humo aún no está del todo ganada.

La próxima temporada traerá nuevas decisiones. Si Castelldefels y Badalona ceden a la presión o si otros municipios endurecen las sanciones, lo veremos en los próximos meses. De momento, quien quiera fumar en la costa barcelonesa tendrá que mirar muy bien el mapa antes de plantar la toalla.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)