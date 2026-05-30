BYD demuestra que el cambio de batería de un coche eléctrico cuesta 10.000€, no 20.000€

Te lo habrás oído mil veces: «Cuando tengas que cambiar la batería, verás el sablazo». Pues bien, BYD se ha encargado de cerrar bocas con un facturazo… de los buenos. El dueño de un Denza Z9 GT, una bestia de 1.100 CV, ha compartido la factura de su cambio de batería tras un siniestro: 78.700 yuanes, que al cambio son unos 9.970 euros.

9.970 euros por la batería más tocha de BYD

La batería en cuestión es la LFP Blade 2.0 de 122,5 kWh, la más potente y avanzada que tiene la marca china. No es una pieza de desguace ni un chollo oscuro: el precio es el que marca el distribuidor oficial para cualquier cliente de a pie. Y aunque 10.000 pavos no es calderilla, se queda muy lejos de esos 20.000 o 30.000 euros que los cuñados de barra repiten como un mantra.

Hasta hace no tanto, la batería de un eléctrico equivalía al 50% o 60% del valor del coche. En este Denza Z9 GT, un modelo de alta gama en China, ese porcentaje ha caído al 20%. BYD demuestra que la tecnología avanza, y rápido.

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El asterisco: en China sí, en Europa todavía no

Vale, hay que ser justos. Esa batería de 122,5 kWh no la compras en Madrid o Barcelona por 9.970 euros. El reemplazo se hizo en China, donde la guerra de precios y la escala de producción han hundido los costes de forma brutal. En Europa, aunque la tendencia también es a la baja, aún no hemos llegado a esos números.

Aun así, el dato es demoledor. Porque rompe uno de los mitos más recurrentes de la movilidad eléctrica: que cambiar la batería te arruina. Aquí tienes una prueba fehaciente de que, en el peor escenario (un accidente grave), el gasto es comparable al de una reparación mayor en un térmico de gama alta.

Cambiar la batería de un eléctrico ya no cuesta 20.000 euros. En China, el recambio de 122,5 kWh de BYD sale por 9.970 euros y hunde el mito.

El cuñadismo contra las cuerdas: el coste ya no es la mitad del coche

BYD no es un recién llegado. Sus baterías Blade se han convertido en referencia de durabilidad y seguridad, y ahora añaden un argumento de peso: el precio. Hace cinco años, cambiar la batería de un Tesla Model S costaba fácilmente 20.000 euros. El mercado ha evolucionado tanto que hoy, en el país con más eléctricos del mundo, ese número se ha partido por la mitad y sigue bajando.

El mito de la batería como «ruina inevitable» se alimenta de casos antiguos y de puro desconocimiento. Las estadísticas reales demuestran que la degradación de las baterías es mínima (muchas aguantan más de 300.000 km con un 10% de pérdida), así que el reemplazo no es un gasto recurrente. Y si ocurre, como en este siniestro, el coste ya no es la hipoteca que nos contaban.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7/10. El dato de BYD entierra décadas de alarmismo, aunque hay que recordar que el precio es en China. Si la tendencia sigue así, en dos años podríamos ver baterías de repuesto a menos de 8.000 euros también en Europa. El mito muere, pero todavía colea en Occidente.

El resumen para vagos (TL;DR)