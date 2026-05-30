Nvidia y Microsoft adelantan los procesadores N1X para portátiles: la nueva era del PC llega a Computex

Si esta noche te da por no dormir, la culpa probablemente la tenga Jensen Huang. Nvidia celebra su keynote en Computex 2026 y todo apunta a que presentará los procesadores N1X para portátiles, los primeros SoC ARM con gráficos RTX integrados. Por si no había suficiente hype, Microsoft y Arm han publicado el mismo teaser en sus cuentas oficiales, un juego de coordenadas que señala directamente al recinto del evento en Taipéi.

El 'teaser' más descarado de la historia de Computex

Las cuentas de Windows y Nvidia GeForce en X soltaron a la vez un críptico “A new era of PC”, acompañado de las coordenadas 25.0528, 121.5990. Una búsqueda rápida de esas coordenadas en cualquier mapa te lleva al corazón de Computex. Arm no quiso ser menos y replicó la publicación horas después. La coreografía está clara: esta noche no se viene a hablar de gráficas, sino de la arquitectura que moverá el próximo Windows.

El movimiento es inteligente porque llega después de meses de filtraciones. Llevamos semanas viendo benchmarks y rumores sobre los chips N1 y N1x, y Nvidia ha decidido que mejor controlar el relato que dejar que Twitter se lo cuente a su manera. El resultado es un anuncio que no anuncia nada y que, a la vez, lo dice todo.

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¿Por qué un chip ARM con RTX puede cambiarlo todo?

Hasta ahora, los intentos de Windows en ARM han sido un quiero y no puedo. Microsoft y Qualcomm lo han intentado con los Snapdragon X de la de la generación anterior, pero el rendimiento gráfico nunca ha estado a la altura. Meter una GPU RTX dentro de un SoC ARM es la jugada que Apple ya hizo con los M-series, y le salió redonda. Nvidia llega tarde a la fiesta, pero con una ventaja clara: los drivers GeForce y la experiencia en gráficos.

La jugada también pone presión sobre Intel y AMD, que se han acomodado en la arquitectura x86. Si Nvidia consigue que el N1X arranque Windows como un tiro y corra juegos triple A sin ventilador, el mercado de portátiles va a dar un vuelco. Y eso, para los que llevamos años esperando un portátil fino, silencioso y potente, es música celestial.

Nvidia no está entrando en el mercado de los portátiles; está reescribiendo lo que significa tener un PC, y lo hace con la misma estrategia que le funcionó en los centros de datos.

La mayoría de los rumores coinciden en que el N1X saldrá antes de final de año, quizá en la segunda mitad, con fabricantes como Dell, Lenovo y HP ya preparando diseños. El precio, como siempre, será un misterio hasta última hora, pero si la relación rendimiento/euro es buena, nadie va a querer volver atrás.

Lo que Apple ya sabía (y Nvidia quiere replicar)

Apple demostró con los M1 que un SoC bien diseñado puede batir a un procesador x86 de gama alta sin despeinarse. La diferencia es que el software de Apple está hecho a medida y Windows no. Aquí es donde entra Microsoft, que lleva años afinando la capa de traducción x86. Si el soporte de aplicaciones nativas ARM crece, el argumento a favor del N1X se vuelve demoledor.

Nvidia también podría jugar la carta del DLSS y la IA para diferenciarse. Un chip con núcleos Tensor dedicados que aceleren el rendimiento en apps creativas o en el renderizado de vídeo sería un argumento de venta brutal. De momento, solo hay teasers y mucha expectación, pero la keynote de esta noche debería despejar todas las dudas.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8.5/10. Los teasers coordinados de Microsoft, Nvidia y Arm son una declaración de intenciones. Si el N1X ofrece el rendimiento gráfico de una RTX en un portátil sin ventilador ruidoso, hablamos de un antes y un después. La única pega es que Windows en ARM aún tiene flecos — aunque a este paso, durarán poco.

El resumen para vagos (TL;DR)