Stephen Colbert se despide de CBS: el late night que marcó la era Trump

Stephen Colbert se despidió de CBS con un programa cargado de estrellas y un último monólogo que ya es historia viral. El 21 de mayo, el presentador puso fin a nueve temporadas liderando el late night, en una gala repleta de compañeros y un cierre con Paul McCartney sobre el escenario del Ed Sullivan Theater.

El último monólogo que traspasó las redes

El vídeo del monólogo final, colgado en el canal oficial de YouTube del Late Show, había alcanzado un millón de reproducciones en apenas seis horas. Una cifra que resume el hambre de un público que ha convertido a Colbert en un referente de la resistencia irónica frente a Donald Trump. Durante la última semana, el programa multiplicó su audiencia: la semana del anuncio de cancelación, en julio de 2025, ya había marcado su récord histórico de cuota (12,63 %), según datos Nielsen. Pero las ganas de despedida a lo grande no bastaron para frenar una decisión que CBS justificó con "motivos puramente financieros".

La cancelación que huele a chamusquina política

La cronología no deja mucho espacio para la casualidad. En primavera de 2025, Paramount (matriz de CBS) necesitaba luz verde de la FCC para su fusión con Skydance. El 1 de julio, Paramount pagó 16 millones de dólares a Trump para zanjar la demanda contra el programa '60 Minutes', un caso que ningún experto consideraba sólido. Tres días después, Colbert calificó públicamente ese acuerdo de "soborno en toda regla", y ese mismo viernes CBS anunciaba su cancelación. Una semana más tarde, la FCC aprobaba la fusión. Coincidencia o no, el presentador nunca ocultó que las presiones políticas eran constantes. La propia FCC amenazó a Disney con retirar licencias por los comentarios de Jimmy Kimmel, y llegó a forzar la renovación anticipada de las licencias de ABC por sus políticas de diversidad. El pago de 16 millones fue el detonante de una secuencia que muchos consideran un bochorno: Colbert lo denunció y, a los pocos días, la cadena le daba la patada.

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El late night se muere (pero Colbert estaba más vivo que nunca)

El género lleva años en crisis, con caídas de audiencia de hasta el 80 % en el grupo de 18 a 49 años entre 2015 y 2020. Sin embargo, Colbert lideró en en la franja nueve temporadas consecutivas, un récord histórico que ni Johnny Carson alcanzó. Su mezcla de sátira política y alegría funcionaba tan bien que su último año en antena fue el de mayor audiencia en dos años, con más de 3 millones de espectadores diarios. La mayoría de los ejecutivos parece anclada en métricas de televisión lineal, mientras el consumo se ha fragmentado entre YouTube, redes y clips virales.

Jimmy Kimmel lo resume: "Hoy más gente que nunca ve late night; simplemente lo hacen de otro modo. Pero a los ejecutivos les preocupan menos los números que los intereses corporativos y las presiones de una administración que ha pedido abiertamente la cancelación de los programas que le critican. La cancelación de Colbert llegó en un momento de máxima presión política, con la FCC actuando como un ariete contra las cadenas que no se alinean con el discurso oficial.

Ni liderar la audiencia durante nueve temporadas te salva cuando la política aprieta de verdad.

¿Y ahora qué? Del 'time buy' de Byron Allen a la nueva vida de Colbert

Tras la cancelación, CBS ha optado por una solución de transición que prioriza la rentabilidad inmediata: ha alquilado su franja nocturna al empresario Byron Allen para que emita su programa 'Comics Unleashed', mediante la fórmula del time buy (Allen paga a la cadena, y no al revés). Una maniobra que demuestra que la cadena no quiere arriesgar con nuevos formatos de talk show. Mientras, Colbert ya ha anunciado su próximo proyecto: coescribe el guion de una película de El señor de los anillos, saga de la que es un fan confeso. Como le dijo David Letterman, su predecesor y creador del formato: "A un hombre puedes quitarle su programa, pero no puedes quitarle su voz". Y Colbert, sin duda, piensa seguir usándola, ahora desde el cine. Su legado va más allá de los chistes: demostró que la sátira puede ser un arma de resistencia, algo que en la era Trump vale oro.

El chisme en 3 claves (TL;DR)