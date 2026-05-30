Adara Molinero se sincera sobre su lucha por la maternidad: 'Tenemos una piedra en el camino'

Adara Molinero ha vuelto a un plató de televisión y no, no ha sido para otro reality. La exconcursante ha elegido 'De Viernes' para abrir en canal un tema que llevaba meses guardando: sus dificultades para quedarse embarazada junto a Vicente Romero.

En una entrevista que ha dejado a media audiencia con el corazón encogido, Adara ha confesado que están viviendo un momento agridulce, marcado por un problema de compatibilidad que les ha llevado directos a un tratamiento de fecundación in vitro. 'Ha habido muchas lágrimas compartidas', ha reconocido.

La confesión más dura de Adara

Tras varios meses intentándolo sin éxito, la pareja acudió a una clínica de fertilidad. Allí descubrieron lo que la propia Adara ha descrito como 'una piedra en el camino': un diagnóstico que, sin dar más detalles médicos, les obliga a pasar por la FIV. Ella no ha ocultado ni la frustración ni la esperanza que se mezclan en cada prueba.

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Aunque ya es madre de Martín, fruto de su anterior relación, Adara ha sido rotunda: 'Quiero ampliar la familia, quiero un hijo de él, que sea de él'. Una frase que refleja la intensidad con la que está viviendo este proceso. La madurez con la que ambos afrontan la situación es, según la pareja, lo que les está uniendo más que nunca.

El inesperado apoyo de Vicente en directo

El programa guardaba un momento que ni la propia Adara esperaba. Vicente Romero, que la acompañaba entre bambalinas, salió a plató para darle un abrazo y un beso delante de las cámaras. Un gesto que pilló por sorpresa a la invitada y que ha demostrado, de paso, que su relación va muy en serio.

El futbolista, que según ha contado Adara rechazó una oportunidad en Italia por amor, se ha despachado con halagos poco habituales en televisión: 'Veo cómo es como madre y es imposible ser mejor... He encontrado la persona con la que quiero hacer mi familia'. Atrás quedan los meses de silencio.

Adara, que llevaba siete meses alejada de los platós tras un periplo agotador en realities, ha vuelto de la mejor manera: contando su verdad sin filtros. Y lo ha hecho rodeada de un equipo que ha entendido que no hacía falta morbo para que la audiencia se quedara pegada a la pantalla.

Lo que han contado esta noche no es solo una confesión de pareja: es un altavoz que normaliza una realidad que muchas mujeres y hombres viven en silencio.

Por qué las palabras de Adara importan más allá del prime time

No es la primera vez que un rostro conocido pone sobre la mesa sus problemas de fertilidad, pero el relato de Adara llega en un momento en el que cada vez más famosos se quitan la coraza para hablar de reproducción asistida sin tabúes. Hace apenas unas semanas, otras influencers y presentadoras compartían experiencias parecidas, y este tipo de visibilidad tiene un efecto inmediato en la conversación social.

La pareja ha dejado claro que, de momento, la boda no es prioridad. 'Estamos en un proceso que tenemos que centrarnos y llevará tiempo', ha dicho Adara. Lo que sí han sellado es su compromiso a prueba de diagnósticos, de calendarios y de esperas que no entienden de plazos. Y eso, en un mundo donde las rupturas de famosos duran menos que un directo de Instagram, es noticia.

Ahora toca esperar. Pero con Vicente a su lado y con una comunidad que, tras esta entrevista, ha reventado las redes con mensajes de apoyo, Adara parece haber encontrado por fin el altavoz que necesitaba. Menos reality, más realidad.

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El chisme en 3 claves (TL;DR)