La boda de Dua Lipa en Sicilia: Villa Valguarnera y los secretos de Bagheria que tienes que conocer

No me digas que no eres de los que se paran un segundo a mirar las fotos de las bodas de los famosos. Y menos si el escenario se parece más a una película que a la realidad. La boda de Dua Lipa en Sicilia promete ser uno de esos eventos que ponen un destino en el mapa, y yo ya tengo el billete mental para cuando se filtre la localización exacta: Villa Valguarnera, en la pequeña Bagheria.

La villa de 'El Gatopardo' donde Dua Lipa dirá 'sí, quiero'

Si te suena de algo el nombre, es normal. Villa Valguarnera es ese palacio del siglo XVIII que sirvió de escenario para la adaptación de El Gatopardo en 1963, con Alain Delon y Claudia Cardinale. La propiedad pertenece a la princesa Vittoria Alliata, la primera traductora italiana de El Señor de los Anillos, que desde finales de los 80 se dedica a conservarla como un tesoro de herencia familiar. El príncipe Francesco Bonanno encargó su construcción en 1736. O sea, que no es cualquier capricho de nueva rica, sino una señora casa con pedigrí.

La artista ha confirmado que su boda será este verano y, aunque el evento será privado, los detalles ya se han colado en todas las cuentas de cotilleos. Y no me extraña, porque la mezcla de playa, historia y la locura barroca siciliana hace que a uno se le salten las lágrimas. Ya sabes: mar azul vibrante, frondosos jardines y una arquitectura que parece diseñada para enseñársela a tus nietos.

Publicidad

Bagheria más allá de la villa: palacios de película y un museo que flipas

Pero eh, que no solo vive de una boda. La ciudad costera es una delicia por sí misma. La Villa Cattolica, otro de esos caprichos nobles, alberga un museo de arte moderno dedicado a Renato Guttuso. También está la Villa de los Monstruos, cuyo nombre viene de las estatuas de animales que decoran la fachada y el interior, una rareza que tienes que ver para creer. Y para los amantes de los frescos, el Palacio Butera guarda obras de Velázquez que te dejan con la boca abierta.

Además, la conexión con el cine no se limita a El Gatopardo: el director Giuseppe Tornatore rodó aquí Baaria y Cinema Paradiso. Vamos, que Bagheria es un plató improvisado con siglos de historia a sus espaldas.

Bagheria no es solo el lugar donde Dua Lipa se casa; es el sueño de cualquier cinéfilo y una de las joyas mejor escondidas de Sicilia.

Dos imprescindibles para comer (y chuparte los dedos)

Si hay algo que no puede faltar en un pueblito costero italiano es la pasta frutti di mare. La Trattoria Castronovo es el sitio donde el producto fresco de los puertos cercanos se eleva a la categoría de manjar. El plato estrella, ese con marisco, es la definición de felicidad en un plato.

Y si lo tuyo es la pizza, apunta: Binario 450. Aquí combinan recetas tradicionales con toques contemporáneos que te sorprenderán. La guinda perfecta para cualquier escapada veraniega.

Otra boda más que convierte un rincón en meca turística

No es la primera vez que una celebración de alto voltaje pone un destino en el mapa. Recordemos el efecto Clooney en Venecia. Con Dua Lipa, Bagheria se prepara para un subidón de búsquedas en Google. Y tiene todos los ingredientes para ser el próximo pueblo viral de Sicilia. Tú todavía estás a tiempo de llegar antes de que se llene de influencers. Haz la reserva.

🧠 Para soltarlo en la cena

La boda de Dua Lipa se celebra en la villa de 'El Gatopardo'. Bagheria, puro cine.