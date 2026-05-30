Blasphemous 2: el metroidvania español se desploma a 9,89€ en PS Store (67% de descuento)

Hay días en los que miras la PS Store y dudas si es tu banco quien te manda un mensaje de cartera. Hoy toca dar gracias: Blasphemous 2, uno de los mejores metroidvania fabricados en España, está tirado de precio. Con un descuento del 67%, el sacrificio del Penitente se reduce a 9,89€ hasta el 10 de junio. Y créeme, hay pocas formas más dignas de perder 20 horas de vida este verano.

El Penitente se va de rebajas (como si fuera Black Friday en Cvstodia)

La oferta es de las que hacen historia: no es la típica rebaja del 30% que ves cada dos meses. Este 67% pulveriza el precio hasta los 9,89€, el más bajo desde su lanzamiento en 2023, y se esfuma el 10 de junio. Sony no suele regalar sus joyas, así que más te vale actuar con la determinación de un hereje.

Puedes comprarlo digital desde la propia PS Store, la app o el navegador, sin moverte del sofá. Si prefieres formato físico —tú y yo sabemos que el olor a manual de plástico no tiene precio—, Amazon tiene versiones para PS5, Xbox y Switch. Incluso en PC puedes sentir el peso del pecado original en tus manos.

Publicidad

Pero ojo, porque la oferta digital caduca pronto. Y como todo en la vida del Penitente, la paciencia es un lujo que no te puedes permitir si quieres arrastrar culpas por 9,89€.

Lo que esconde este metroidvania español y por qué sigue siendo una joya

Blasphemous 2 no es solo un juego bonito; es un ejemplo de cómo hacer una secuela que mejora lo presente sin traicionar sus raíces. The Game Kitchen amplió el combate con tres armas intercambiables, añadió plataformeo más preciso y mantuvo esa estética barroca-católica que hiela la sangre. La mayoría de los usuarios ya lo tiene claro: es un imprescindible.

La banda sonora, compuesta por Carlos Viola, es una absoluta barbaridad. Y el diseño de niveles, con backtracking medido y secretos que parecen plegarias, coloca a la secuela por encima de muchos metroidvania de presupuesto triple. La ambientación es única, tan retorcida como un icono dorado.

Cuando un estudio español destila esta calidad con un equipo modesto, el problema no está en el talento ibérico, sino en el relato que la industria global decide contarse.

El gran olvidado de los GOTY 2023: ¿oportunidad o reflejo de una industria con prejuicios?

No nos engañemos: Blasphemous 2 pasó injustamente desapercibido en la temporada de premios de 2023. Mientras títulos como Baldur's Gate 3 o Tears of the Kingdom acaparaban titulares, esta secuela se quedaba fuera de muchas quinielas pese a su calidad. Y duele, porque es uno de los mejores proyectos nacidos en suelo español.

La industria aún peca de mirar por encima del hombro a los estudios independientes, sobre todo si no vienen envueltos en un presupuesto mastodóntico. Pero con ofertas como esta, el boca a boca puede hacer justicia. Por menos de 10€, estás comprando un viaje a Cvstodia con más matices que la letanía de un confesor.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. Blasphemous 2 es un metroidvania redondo, con una dirección artística que hiela la sangre y un sistema de combate que mejora al primero. Por menos de 10€ es un hurto consentido, pero el tiempo que te pide es de devoto. Si aún no has cargado con la culpa del Penitente, este es el momento de hincar rodilla.

El resumen para vagos (TL;DR)