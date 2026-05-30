El Rey Felipe VI, pillado en fuera de juego por el percance de la bandera

Agárrate: el Día de las Fuerzas Armadas 2026, con la princesa Leonor debutando en Vigo, iba a ser un día de pompa. Pero ha terminado siendo el momento viral de la mañana por un imprevisto de lo más mundano: la bandera ha decidido hacer de las suyas. Y el que se ha llevado todas las miradas no ha sido la heredera, sino su padre, el Rey Felipe VI.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Que un monarca se quede con cara de póquer en pleno directo por un fallo técnico no es drama de Estado, pero es oro puro para internet. Los memes ya están a mil y hoy va a ser imposible no ver el gesto de Felipe VI hasta en la sopa.

La bandera que se rebeló en el momento más inoportuno

Todo estaba calculado: el desfile aéreo, la bandera llegando en manos de un paracaidista... pero el viento gallego dijo otra cosa. Se canceló el salto y la enseña nacional tuvo que ser llevada a pie hasta el mástil. Ahí, cuando parecía que lo peor había pasado, se partió una pieza clave del mástil y la bandera se soltó. Así, de golpe, ante la mirada de toda la tribuna y de miles de espectadores.

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Según confirmó RTVE, la pieza rota era la que sostenía la bandera, así que no hubo arreglo posible sobre la marcha. Rápidamente los miembros de la Casa Real recogieron la tela y la colocaron de nuevo en la bandeja, pero el acto ya estaba trastocado: el mástil se quedó desnudo y el protocolo tuvo que improvisar.

Y mientras la escaleta se rehacía, las cámaras ya se habían fijado en lo más jugoso: el rey Felipe, con una mezcla de sorpresa y resignación que era un poema.

Cuesta recordar un momento más humano de la realeza retransmitido en directo. Ni un discurso, ni una reverencia: solo un ceño fruncido lo cuenta todo.

El careto de Felipe VI que ya es meme nacional

En el palco, el monarca seguía el incidente con los ojos clavados en la bandera caída. Se le escapó un gesto, un mínimo fruncir de ceño que la realización de RTVE cazó en primer plano. No dijo nada, mantuvo la posición de firmes, pero la expresión era un manual de lo que todos estábamos pensando: «¿en serio, justo ahora?».

Lo mejor llegó después, cuando la bandera se quedó en el suelo y la retransmisión mostró la secuencia completa. Fue un segundo de honestidad real en medio de la liturgia militar, y a Twitter le faltó tiempo para hacerlo viral. Los memes no tardaron ni cinco minutos: desde comparaciones con un mal día de oficina hasta stickers con la frase «esto no puede estar pasando».

El vídeo sin editar ya acumula cientos de miles de reproducciones solo en la cuenta de RTVE. La reacción del rey se ha convertido en el mejor espaldarazo para los organizadores del acto, porque a pesar del percance todo salió adelante con solvencia. La bandera, por cierto, presidió el resto del evento en pie, como una testigo muda de la mañana más loca de la Casa Real.

De cuando los reyes demuestran que también tienen lunes

Este tipo de accidentes son gasolina para internet porque nos devuelven a los royals a la tierra. No fue un discurso de palacio, sino un gesto involuntario que cualquiera que haya tenido un mal día en el trabajo reconoce al instante. La monarquía española ya tiene su propia hemeroteca de meteduras de pata: desde el tropezón de la Reina Letizia en Oviedo hasta el «¿por qué no te callas?» de Juan Carlos I. Pero esta vez, el percance no ha sido de un miembro de la familia, sino de un simple mástil, y aún así Felipe VI ha quedado como el protagonista absoluto.

Quizá sea porque, en un año en el que la monarquía se juega tanto en imagen, estos momentos de transparencia accidental valen más que mil campañas de comunicación. La gente no recuerda el discurso del rey en este Día de las Fuerzas Armadas, pero no va a olvidar la cara que puso cuando la bandera se cayó. Y eso, para bien o para mal, es marketing real del bueno.

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