La fortuna Julián Muñoz Pantoja: un extrabajador destapa 7 millones en paraísos fiscales

Isabel Pantoja lleva décadas en el foco, pero lo de este viernes en Telecinco ha sido de traca. Carlos Corbacho, un tipo que trabajó para ella durante años, se ha sentado en el plató de '¡De Viernes!' y ha soltado cifras, nombres y rutas de dinero que ni el mejor guionista de thriller habría imaginado.

De calesas rojas a maletas de fajos: el testimonio que lo cambia todo

La historia arranca con Julián Muñoz entrando en prisión. Según Corbacho, el exalcalde de Marbella tenía «muchas cosas, obras de arte» que él mismo se encargó de vender. Habla de bienes valorados en 5 o 6 millones de euros. Y aquí viene el modus operandi de película: «El dinero lo esconden y vamos a buscarlo Teresa Poyo y yo de una calesa roja en un doble fondo que tenían debajo de los sillones», relató. Acto seguido, metieron los fajos en su casa, los contaron y los empaquetaron para enviarlos al banco Turicum, en Gibraltar.

Así, sin anestesia. Un extrabajador que no se anda con rodeos y que ha dejado a Mayte Zaldívar con la boca abierta. Porque sí, Zaldívar también estaba en plató y su cara lo decía todo: de esto no sabía nada.

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Gibraltar, Panamá y la sociedad que olía a blanqueo

Pero la ruta del dinero no acaba en el Peñón. Corbacho sostiene que la tonadillera constituyó una sociedad en Panamá para mover el dinero que tenía en Gibraltar, aprovechando que el territorio iba a dejar de ser paraíso fiscal entre 2005 y 2011. «La constituyó para traerse el dinero que ella tenía en Gibraltar», explica.

Según sus palabras, en esa sociedad se llegaron a blanquear unos ocho millones de dólares. La cifra total que, siempre según el exempleado, se habría quedado Isabel Pantoja asciende a siete millones largos de euros del patrimonio de Julián Muñoz. Una cantidad mareante que ahora queda expuesta en prime time.

Ni un doble fondo en una calesa roja ni una sociedad en Panamá: este culebrón supera cualquier ficción de sobremesa.

La revelación ha pillado a contrapié a la audiencia y, sobre todo, a Mayte Zaldívar, que no daba crédito: «No me lo puedo creer. De esto no sabía nada Julián y nunca se lo contaron». Una frase que añade una capa extra de drama a una historia que ya venía calentita.

¿El último capítulo de una telenovela interminable?

El caso Pantoja-Muñoz acumula más giros que una serie de Netflix con tres temporadas renovadas de golpe. Desde el blanqueo de dinero hasta los dardos entre familias, cada pocos meses aparece un nuevo testigo, una nueva cuenta o un nuevo plató que reabre la herida. Pero lo de Carlos Corbacho tiene un peso distinto: no es un rumor, es un testimonio directo, con fechas, lugares y cantidades concretas.

Hay precedentes en la televisión patria: Rafa Mora y sus papeles, o las exclusivas bomba de programas como 'Sálvame' que luego acababan en juzgados. Pero aquí hablamos de siete millones de euros que, si se confirman, podrían reescribir todo el relato judicial. La pregunta ya no es si Isabel Pantoja lo hizo o no, sino cuánto tardará la justicia en mover ficha.

Mientras tanto, la audiencia de Telecinco se frota las manos y el hashtag #PantojaViernes acumula tuits a ritmo de zasca. Porque entre calesas rojas y paraísos fiscales, este viernes nos ha recordado que la realidad, a veces, sí supera a la ficción. O al menos la iguala.

El chisme en 3 claves (TL;DR)