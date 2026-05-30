Bad Bunny deja 25 millones de euros en la noche de Madrid y una serie de conciertos complicados en el Metropolitano

La llegada de Bad Bunny a Madrid revoluciona la ciudad mucho más allá del Metropolitano. Después de sus dos fechas en Barcelona, el artista puertorriqueño inicia este sábado 30 de mayo una serie de diez conciertos en la capital que se prolongará hasta el 15 de junio y que va camino de funcionar como una prueba de estrés para la economía del ocio, la hostelería, los hoteles, la movilidad y la convivencia vecinal.

El fenómeno llega con cifras poco habituales incluso para una ciudad acostumbrada a los grandes eventos. La gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS ha agotado doce conciertos en España, con alrededor de 600.000 entradas vendidas. En la capital, las estimaciones manejadas por los empresarios apuntan a 500.000 asistentes en el Metropolitano, de los que unos 300.000 procederán de fuera de la ciudad. Ese movimiento, concentrado en apenas 16 días, elevaría el impacto económico total hasta los 200 millones de euros.

La noche madrileña calcula 25 millones de euros de impacto

La Asociación de Empresarios de Ocio y Espectáculos de la Comunidad de Madrid (Noche Madrid) estima que la residencia musical de Bad Bunny dejará 25 millones de euros en clubs, bares de copas y zonas de ocio nocturno. La cifra equivale a cerca del 15 % del impacto económico total previsto para la gira en Madrid y se explica por una combinación especialmente favorable para el sector:

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Conciertos repartidos durante más de dos semanas

Apertura de puertas a las 18:00 horas

Inicio del espectáculo principal en torno a las 21:00 horas

Final antes de la medianoche

La propia patronal del ocio nocturno considera que ese horario permitirá que, a partir de las 23:00 horas, uno de cada tres asistentes al concierto prolongue la experiencia en la ciudad. Madrid ya parte con una reputación consolidada como destino de vida nocturna, pero eventos de esta escala convierten esa ventaja en actividad económica directa.

Aquí entran tanto el gasto en copas o entradas a locales como los desplazamientos, las cenas previas, los consumos posteriores, los grupos que convierten el concierto en escapada de fin de semana y los visitantes internacionales que alargan su estancia.

El impacto será especialmente visible en las zonas próximas al estadio y en los ejes habituales del ocio madrileño. San Blas-Canillejas se prepara para absorber durante dos semanas una afluencia comparable a la población de una gran ciudad española, con los establecimientos habiendo reforzado sus pedidos ante la previsión de público. Algunos hosteleros reconocen que los conciertos generan más caja que los partidos de fútbol y han multiplicado el aprovisionamiento de cerveza para evitar quedarse sin producto durante la etapa de Bad Bunny en España.

Hostelería y hoteles, preparados para Bad Bunny

La hostelería también maneja sus propias previsiones. Hostelería Madrid calcula que bares y restaurantes podrían alcanzar hasta 28 millones de euros de impacto económico durante la residencia. El gasto medio por asistente se situaría entre 20 y 40 euros diarios, sobre todo en establecimientos de servicio rápido y de tique medio o medio-bajo. Es una estimación coherente con el perfil del público, mayoritariamente joven, hispanohablante y con una horquilla de edad amplia pero muy concentrada entre los 16 y los 35 años.

En cuanto a los hoteles, Madrid se sitúa durante esas fechas como primer destino turístico urbano nacional en reservas de alojamiento dentro de la plataforma, con un 23% del total. Se prevén ocupaciones superiores al 80 % porque, además, la ristra de conciertos coincide con la visita del Papa León XIV.

La llegada de Bad Bunny empuja además a otras iniciativas de ocio, como es el caso del Grupo Autocines, que inaugura Rita's Mirador, un nuevo espacio en la plataforma exterior del Riyadh Air Metropolitano, coincidiendo con el arranque de los conciertos. El proyecto ha sido presentado como punto de encuentro previo y posterior a los eventos del estadio y tendrá capacidad para hasta 1.000 personas, con zonas lounge, barras y distintos ambientes.

Bad Bunny en su última gira | Fuente: Agencias

El Metropolitano, con límite horario y presión en los accesos

Con todo, la explosión Bad Bunny llega condicionada por las nuevas reglas del Metropolitano para su temporada de conciertos. El estadio ha fijado por primera vez una limitación contractual que obliga a todos los espectáculos a terminar como máximo a las 22:59 horas (con independencia del artista o de la producción), como medida dirigida a proteger el descanso de los vecinos y adelantar la salida del público, además de facilitar la limpieza y la restitución del entorno.

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El recinto defiende que opera con uno de los sistemas de control acústico más avanzados instalados en España. Incluye monitorización online en tiempo real, limitadores verificados por el Ayuntamiento, sondas en domicilios de Canillejas y Las Rosas y nuevas barreras acústicas para reducir fugas de sonido. Aun así, las asociaciones vecinales mantienen su preocupación por lo que ocurre después del concierto en forma de atascos, sonidos de claxon, sirenas y una dispersión que, según han denunciado en otras ocasiones, puede prolongarse durante horas. En el caso de un artista como Bad Bunny, todo se magnifica aún más.

La movilidad será uno de los puntos críticos, y por eso la Policía Municipal ha recomendado evitar el coche privado y utilizar el transporte público, especialmente Metro, con la estación de Estadio Metropolitano en la línea 7 como acceso principal. Quienes acudan en vehículo propio solo deberían hacerlo con plaza de aparcamiento reservada, ya que los estacionamientos del entorno funcionarán con reserva y pago previo. También se aconseja planificar la llegada, acordar puntos de encuentro en caso de pérdida y seguir las indicaciones de agentes y personal de seguridad.

El fin de semana de la visita del Papa León XIV afectará todavía más a la movilidad en otros puntos de Madrid, especialmente en el entorno de Plaza de Lima y Cibeles, con cortes y modificaciones en líneas de la EMT. Aunque el Metropolitano está alejado del centro, la acumulación de eventos masivos en las mismas fechas apunta a tensar la red de transporte y multiplicar los tiempos de desplazamiento.

Aglomeraciones en los exteriores del estadio Metropolitano | Fuente: Agencias

Por último, la experiencia de Barcelona ha añadido además un elemento de inquietud sobre las aglomeraciones en el interior del recinto. Tras los dos conciertos celebrados en el Estadi Olímpic Lluís Companys, varios vídeos difundidos en redes mostraron zonas con fuerte presión de público, especialmente cerca de la llamada "casita", el espacio escénico inspirado en Puerto Rico desde el que Bad Bunny interpreta parte del show y por el que han pasado invitados conocidos.

Live Nation, promotora de la gira en España, negó que exista saturación de público en los recintos y aseguró que todos los espacios cuentan con capacidad certificada por un ingeniero y cumplen la normativa vigente. La empresa admitió, no obstante, que en zonas de especial interés para los fans puede producirse "presión puntual", como ocurre en primeras filas o junto a elementos escénicos muy demandados. También aclaró que algunas entradas de precio elevado no correspondían a una zona VIP como tal, sino a la modalidad early entry, que permite acceder antes al recinto pero no garantiza un espacio reservado con mayor comodidad.