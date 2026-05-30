Ajla Etemovic suelta la bomba sobre su divorcio de Jota Peleteiro: 'Se burlaba de mí con otra'

Ajla Etemovic ha puesto el ventilador en marcha en el plató de 'De Viernes' y ha contado, con pelos y señales, por qué su matrimonio con Jota Peleteiro se ha ido al garete en tiempo récord. La confesión ha sido tan cruda que el plató se ha quedado en silencio unos segundos: mientras ella luchaba por salvar la relación, él se burlaba de ella con otra persona y, además, en el peor momento posible.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Infidelidad, mensajes sexuales, burlas durante un entierro y la exmujer número uno en modo vengadora en el mismo programa. Este drama tiene todos los ingredientes para arder durante semanas.

La confesión que ha dejado a todos sin palabras

Ajla ha confirmado que el detonante fueron unos mensajes de Jota que descubrió en Navidad. «Yo estaba intentando luchar por el matrimonio y he tenido que ver mensajes en los que él estaba riéndose de mí, burlándose, planeando divorciarse de mi y teniendo conversaciones sexuales locas mientras yo estaba en casa cuidando del niño y apoyándole como mujer», ha explicado.

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Ajla ha detallado que, en realidad, Jota era bueno hablando cariñoso y atento al principio, pero que todo fue a peor en lugar de mejorar. La doble infidelidad fue solo la punta del iceberg.

La primera, meses antes, la perdonó porque, según ella, «había flirteo y conversaciones de trabajo y la vida». Pero la segunda fue mucho más grave. «¿Te ríes de mi mientras entierro a mi padre? Precisamente él que estaba en el funeral prometiendo a mi padre fallecido que me estaría apoyando», ha añadido visiblemente dolida.

Lo que parecía un divorcio express de dos años escondía una losa de humillación y desprecio que la modelo ya arrastraba desde el inicio.

Jessica Bueno: «Es un mentiroso compulsivo. No va a ser feliz nunca»

Mientras Ajla hablaba, Jessica Bueno escuchaba en plató con cara de circunstancias. Su reacción ha sido demoledora: «Cuando yo conté mi historia, vino y lo defendió. Al final dije tiempo al tiempo porque todo se ve diferente cuando se vive en primera persona». Y ha sentenciado con dureza: «Jota no va a ser feliz nunca. No está bien emocionalmente y hasta que no lo cambie no va a poder disfrutar y crear una familia».

Jessica ha sido tajante: «Que no pierda el tiempo con él ya que es un mentiroso compulsivo; y que será mucho más feliz sin él». Y ha reconocido que el exfutbolista repetía exactamente los mismos patrones con las dos mujeres. Lo de Jota no es mala suerte en el amor, es modus operandi.

Cuando el patrón se repite, el problema no son las mujeres

Dos matrimonios fallidos, dos mujeres que cuentan historias casi idénticas. Llega un momento en que la coincidencia deja de serlo. Si en un divorcio una parte se siente anulada, humillada y engañada de forma compulsiva, y encima la siguiente pareja repite el libreto, algo chirría. No es un simple caso de infidelidad, sino de una forma de relacionarse que destroza a quien tiene al lado.

En plató, Jessica Bueno lo ha verbalizado con la claridad que da la experiencia: Jota vive en una realidad paralela en la que todo le va genial, se cree por encima del bien y del mal. Mientras tanto, las mujeres con las que comparte vida acaban agotadas, pidiendo perdón por errores que no han cometido y descubriendo conversaciones que hunden cualquier autoestima. Para más contexto sobre el exfutbolista, su entrada de Wikipedia recoge su trayectoria.

Lo que viene ahora es probablemente una batalla legal silenciosa y, si hay suerte, que Ajla siga el consejo de Jessica: pasar página cuanto antes. Porque, como bien dice la primera ex, «será mucho más feliz sin él». Y no, esto no va de revancha. Va de cerrar una puerta y no volver a abrirla.

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