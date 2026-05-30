Accidente mortal en el Rallye de la Cerámica de Castellón: fallece Samuel Ortiz, su hermano grave

La madrugada del sábado ha traído la peor noticia para el motor español. Samuel Ortiz, copiloto de 30 años, ha fallecido en un trágico accidente durante el Rallye de la Cerámica, en Castellón. Su hermano Jordi, piloto del vehículo, permanece ingresado en estado muy grave.

El siniestro se produjo en la tarde-noche del viernes en la carretera CV-189, en el tramo que une L'Alcora y Onda, cuando el coche número 32 sufrió un impacto fatal. Samuel perdió la vida en el acto, y Jordi tuvo que ser excarcelado por bomberos del Consorcio Provincial antes de ser evacuado de urgencia al Hospital General Universitario de Castellón.

Lo que se sabe del accidente

El Rallye Club Costa Azahar emitió un comunicado oficial confirmando los hechos. Fueron tres dotaciones y una unidad de mando, procedentes de los parques de Plana Baixa y Espadà Millars, las que intervinieron para liberar a los ocupantes del vehículo siniestrado.

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La pareja de hermanos competía en la segunda especial del rallye cuando ocurrió el desenlace. Las causas exactas aún no han sido reveladas, pero la violencia del impacto no dejó margen a la intervención médica para Samuel.

El mundo del automovilismo se vuelca ya con la familia Ortiz, que ha dejado una huella imborrable en el certamen autonómico.

Suspensión de la prueba en señal de duelo

Minutos después de conocerse la gravedad del suceso, el Comité Organizador del Rallye de la Cerámica 2026 anunció la suspensión de la prueba. La decisión, respaldada por todos los equipos, se tomó como señal de respeto y duelo por el fallecido.

La tragedia ha vuelto a golpear a los rallyes nacionales, donde la seguridad sigue siendo una conversación tan incómoda como necesaria.

El rallye, que había arrancado con entusiasmo, quedó congelado en ese punto kilométrico de la CV-189. Los participantes retiraron sus vehículos y el paddock se sumió en un silencio roto solo por las muestras de condolencia a la familia.

Una llamada a la seguridad en los rallyes

No es la primera vez que un accidente en rallyes de asfalto deja víctimas mortales en España. La emoción de los tramos cerrados al tráfico no exime de los riesgos inherentes a una disciplina donde cada décima se busca al límite.

La Federación Española de Automovilismo mantiene unos estándares exigentes, pero el debate sobre las protecciones pasivas y la asistencia médica inmediata en especiales rurales reaparece con cada siniestro grave. Aunque esta vez no ha habido polémica, el recuerdo de Samuel Ortiz tendrá que impulsar mejoras que protejan a todos los que se suben a un coche de carreras.

Las redes, lejos de buscar culpables, se han llenado de recuerdos y apoyo. Jordi Ortiz sigue peleando en el hospital, y la familia del motor ya ha empezado a movilizarse para lo que haga falta.

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