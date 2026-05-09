Casi la mitad de los jóvenes españoles no puede afrontar un imprevisto de 700 euros, según el Banco de España

Si mañana se te rompe la nevera o el coche te deja tirado con una avería de 700 euros, casi la mitad de los jóvenes en España no podría pagarlo sin pedir ayuda. No es una impresión. Es el dato más crudo que deja la nueva Encuesta Financiera de las Familias 2025, publicada por el Banco de España este mismo mes de mayo.

La cifra exacta: el 45% de los hogares con cabeza de familia menor de 35 años no puede afrontar un gasto imprevisto de 700 euros. Hablamos de 700 euros, no de 7.000. No es el precio de un viaje ni de un capricho tecnológico. Es una multa, una reparación urgente o un mes de alquiler que se tuerce.

Qué dice la encuesta exactamente (y por qué 700 euros son la barrera)

La Encuesta Financiera de las Familias (EFF) es la radiografía económica más fiable de los hogares españoles. La edición de 2025, con datos recogidos a lo largo del año pasado, pregunta a las familias si podrían hacer frente a un gasto imprevisto equivalente a una mensualidad de ingresos, fijando el umbral de referencia en 700 euros.

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Entre los menores de 35, la respuesta es demoledora: el 45% dice que no. Es casi el doble que la media del conjunto de la población, que se sitúa en el 24%. Dicho de otra forma: la mitad de los jóvenes vive sin red. Cualquier imprevisto los empuja directamente a pedir dinero a familiares, a la tarjeta de crédito o a un microcrédito que solo empeora las cosas.

Para que se entienda la magnitud: no hablamos de no tener un fondo de emergencia (el colchón de dinero para imprevistos que recomiendan los expertos) de seis meses de sueldo. Hablamos de no tener 700 euros. Ni siquiera eso.

Lo que el dato cuenta sobre sueldos, alquileres y ansiedad

El porcentaje no ha salido de la nada. El 45% de hogares jóvenes sin margen es la consecuencia directa de tres cosas que van juntas: sueldos que no llegan, alquileres que se comen más de la mitad de la nómina y una inflación acumulada que ha encarecido la cesta de la compra, la luz y el transporte en los últimos tres años.

El Banco de España lleva años advirtiendo en sus informes de estabilidad financiera que la tasa de esfuerzo (el porcentaje del sueldo que se va al alquiler o la hipoteca) de los jóvenes es la más alta de Europa. Cuando entre el 40% y el 60% del sueldo se va en vivienda, ahorrar es casi imposible. Y sin ahorro, un imprevisto te descuadra el mes entero.

Aquí es donde entra la ansiedad financiera (el estrés crónico por no llegar a fin de mes o no tener ahorros). Varios estudios de salud laboral la sitúan ya entre los principales motivos de consulta psicológica en personas de 25 a 34 años, junto con con la presión laboral y la incertidumbre sobre el futuro. El dato del Banco de España confirma que esa ansiedad tiene un correlato muy real.

La otra lectura: qué pasa cuando el colchón no existe

Conviene recordar que la EFF no es nueva: se publica cada tres años. En la edición de 2022, el porcentaje de jóvenes sin capacidad de afrontar un imprevisto de 700 euros estaba en el 42%. En cuatro años, la situación no ha mejorado nada; se ha deteriorado tres puntos. Es un estancamiento en la fragilidad que debería preocupar más de lo que preocupa.

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La comparación con otros grupos de edad termina de dibujar el problema. Entre los hogares con cabeza de familia de 55 a 64 años, el porcentaje baja al 18%. Entre los mayores de 65, al 12%. El dato joven triplica al de los jubilados, y eso refleja un desequilibrio generacional que ya no es una opinión: es estadística oficial.

El Banco de España lo llama “vulnerabilidad financiera de los hogares jóvenes”. En cristiano: vivir al día no es una elección de estilo de vida; es la única opción posible para casi la mitad de los menores de 35. Y cuando la opción es esa, el futuro se convierte en algo que se improvisa mañana.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)