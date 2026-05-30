Préstamo vivienda jóvenes en Catalunya: hasta 50.000 € sin intereses para comprar piso

A partir del lunes 1 de junio, si tienes menos de 40 años y vives en Catalunya, puedes pedir un préstamo de hasta 50.000 euros sin intereses para pagar la entrada de tu primer piso. La Generalitat ha ampliado la edad máxima del Préstamo Emancipación, una ayuda que hasta ahora solo llegaba a los menores de 35. La medida se anunció ayer viernes y entra en vigor de inmediato. Además, cubre hasta el 20% del valor de la vivienda, con ese tope de 50.000 euros, y se devuelve sin un euro de coste extra.

El Préstamo Emancipación es un producto público que gestiona la Agència de l'Habitatge de Catalunya. Sirve para financiar el pago inicial de la compra y los gastos asociados, siempre que la vivienda sea tu residencia habitual y primera propiedad. Puedes comprar tanto obra nueva como segunda mano. Si el piso cuesta 200.000 euros, puedes pedir 40.000 (el 20%); si el precio supera los 250.000, el máximo que te dan son 50.000.

Así funciona el Préstamo Emancipación paso a paso

Primero, necesitas tener ahorrada una pequeña parte (el 80% restante lo financia la hipoteca). El préstamo público no devenga ningún interés, devolverás exactamente la misma cantidad que recibiste. Eso sí, no es un regalo: tendrás que devolverlo en cuotas mensuales, pero solo cuando hayas terminado de pagar la hipoteca. A partir de ese momento, dispones de cinco años para devolver el importe. Si la hipoteca es a 30 años, el préstamo se paga al final de la vida del crédito, lo que alarga la deuda hasta la jubilación en muchos casos.

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El cambio: hasta los 40 años desde el 1 de junio

Hasta ahora el límite era 35 años, lo que dejaba fuera a mucha gente que ha tardado más en ahorrar para la entrada. A partir del lunes, si aún no has cumplido los 40 en el momento de la solicitud, puedes pedirlo. La medida beneficia a quienes empezaron a trabajar más tarde, a quienes cambiaron de sector tras la crisis o a quienes simplemente no consiguieron un sueldo estable antes de los 35. La Generalitat ha confirmado que la ampliación no modifica el resto de condiciones: el importe máximo sigue siendo 50.000 euros, y el plazo de devolución, cinco años tras liquidar la hipoteca.

La vigencia del programa y los presupuestos asignados marcan el ritmo de las convocatorias. La experiencia de años anteriores indica que los fondos se agotan rápido. Aunque no se ha fijado un plazo concreto para esta nueva tanda, cuanto antes presentes la solicitud, mejor. La web de Habitatge ya tiene actualizado el formulario para las solicitudes con el nuevo límite de edad.

Un préstamo sin intereses de hasta 50.000 euros es una herramienta que cambia el juego para quien tiene ingresos pero no ahorros.

¿Basta con subir la edad? Lo que la medida deja sin resolver

Ampliar la horquilla de edad es una decisión lógica. En Catalunya, la edad media de emancipación rondaba los 29,5 años en 2025 y muchos jóvenes estiraban la convivencia familiar hasta bien pasados los 30 por pura economía de subsistencia. Así que subir hasta los 40 no es un capricho: es reconocer una realidad. Sin embargo, el préstamo sigue siendo un préstamo, no una subvención. Aunque no tenga intereses, hay que devolverlo. Y el plazo de devolución vinculado al final de la hipoteca puede alargar la deuda varias décadas.

Además, acceder a una hipoteca por el 80% exige tener ingresos suficientes y estabilidad laboral, algo que no todos los menores de 40 tienen. La ayuda no resuelve el problema de fondo: la relación entre salarios y precios de la vivienda sigue siendo muy tensa. En Barcelona, el precio del metro cuadrado apenas ha moderado su escalada, y el ahorro necesario para la entrada sigue estando fuera del alcance de muchos.

Aun así, comparada con otras comunidades, Catalunya pone sobre la mesa una de las ayudas más contundentes para la entrada. Otras regiones ofrecen avales públicos (como Madrid) o deducciones fiscales que no solucionan el desembolso inmediato. Aquí, al menos, el Estado pone el dinero que falta y no te cobra por ello. Eso, en un contexto de tipos de interés al alza, marca la diferencia.

📅 Dónde y cuándo

Plazo: La ampliación entra en vigor el lunes 1 de junio de 2026. Las solicitudes se gestionan por orden de presentación mientras haya presupuesto.

La ampliación entra en vigor el lunes 1 de junio de 2026. Las solicitudes se gestionan por orden de presentación mientras haya presupuesto. Quién puede pedirlo: Personas de entre 18 y 39 años (inclusive), residentes en Catalunya, que compren su primera vivienda habitual.

Personas de entre 18 y 39 años (inclusive), residentes en Catalunya, que compren su primera vivienda habitual. Cuánto: Hasta el 20% del precio de compra, con un máximo de 50.000 euros. Sin intereses.

Hasta el 20% del precio de compra, con un máximo de 50.000 euros. Sin intereses. Dónde se solicita: En la web de la Agència de l'Habitatge de Catalunya (habitatge.gencat.cat) o en las oficinas locales de vivienda.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)