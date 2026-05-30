Las zapatillas Bad Bunny y Adidas 'Ballerina' rojo fuego salen hoy: 120 € y vuelan

Reconócelo, tú también has pensado que este verano necesita un zapato que parezca de ballet pero que puedas llevar con tu camiseta de fútbol favorita. Pues Bad Bunny y Adidas acaban de solucionarlo. Hoy, 30 de mayo, salen a la venta las esperadísimas Bad Bunny Ballerina en rojo fuego, y te adelanto que van a volar.

He visto las fotos y, si me apuras, me he quedado con ganas de calzármelas yo mismo. Estas zapatillas son el último bombazo de la colaboración entre el Conejo Malo y la marca de las tres rayas, y llegan con un color que rinde tributo a los flamboyanes de Puerto Rico, esos árboles que tiñen de rojo intenso las carreteras de la isla entre mayo y agosto.

Unas zapatillas con alma de bailarina y carácter de streetwear

Lo primero que llama la atención es que parecen salidas de una clase de danza contemporánea. La puntera está reforzada, la suela es casi plana y en lugar de cordones clásicos llevan un cierre de cordón elástico que garantiza un ajuste perfecto sin andar atando nudos. Nada de cintas: práctico total. La silueta no es nueva: las primeras Ballerina salieron en mayo del año pasado, pero este rojo fuego las convierte en otra cosa.

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El año pasado Bad Bunny ya nos sorprendió llevando un modelo similar en una premier, y fue justo ese momento de inspiración el que dio origen a esta versión definitiva. Ahora, en este rojo fuego, la colaboración alcanza su punto más vibrante.

Y no es la primera vez que las bailarinas conquistan el armario masculino. Harry Styles las ha lucido en más de una alfombra roja, y Jacob Elordi las ha paseado con la misma naturalidad con la que calza unas botas. La diferencia es que estas Bad Bunny Ballerina son más deportivas, más calle, y vienen con el sello de Adidas que garantiza comodidad para todo el día.

Ya me dirás si no es la combinación perfecta para sobrellevar los días más soleados: unas bermudas anchas, la camiseta de tu equipo, y estas zapatillas bastan para convertir cualquier paseo en un desfile sin pretensiones.

El Conejo Malo ha vuelto a dar donde más duele: al armario de este verano.

120 euros y una fecha que no puedes olvidar

Vamos al lío económico: el precio es de 120 euros, y aunque no es un chollo de derribo, sí es un puntazo teniendo en cuenta que hablamos de una colaboración con uno de los artistas más influyentes del planeta. Las zapatillas se ponen a la venta hoy mismo, y si tardas mucho me temo que solo las verás en fotos de reventa.

En la web de Adidas ya han confirmado el lanzamiento, y en redes sociales la expectación es máxima. Si quieres un par, ten a mano la tarjeta y el pulso rápido, porque ediciones anteriores de la saga Ballerina se agotaron en horas.

Personalmente, creo que el rojo fuego es un acierto que las aleja del típico blanco minimalista y las convierte en un accesorio con personalidad propia. Y ese guiño a los flamboyanes no es solo un detalle estético: es pura identidad boricua metida en un zapato.

De Harry Styles a Bad Bunny: el verano en el que todos quieren bailar

No es casualidad que esta edición llegue justo cuando las pasarelas y el street style han puesto las bailarinas en el centro de la conversación. Lo que empezó como una tendencia de nicho, impulsada por famosos que desafían los códigos de la moda masculina, se ha convertido en un básico de armario para quien busca comodidad sin renunciar al estilo.

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Las Bad Bunny Ballerina son la versión más cañera de ese movimiento. Mantienen la delicadeza visual de una zapatilla de ballet, pero la suela robusta y el cierre elástico las hacen funcionales para el día a día. Y si el año pasado ya vimos a Benito luciéndolas con traje y con shorts, este verano van a ser las protagonistas de más de un look viral.

Si me preguntas si merecen la pena, te diría que sí, sobre todo si buscas un zapato que dé de qué hablar. Eso sí, no las dejes en el armario para ocasiones especiales: están diseñadas para sudarlas, para llevarlas sin miedo y para combinarlas con lo que te dé la gana.

🛒 Directo al grano

Precio: 120 €. Fecha de la promo: lanzamiento hoy, 30 de mayo de 2026 (precio habitual). Dónde comprarlas: en la web oficial de Adidas y en tiendas seleccionadas.