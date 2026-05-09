Rebel Wilson, tildada de "mentirosa fantástica" en el juicio de 'The Deb'

Rebel Wilson se ha comido en la cara el calificativo del año. En los alegatos finales de un juicio que parece más un guion que la realidad, la defensa de Charlotte MacInnes la ha tildado de 'mentirosa fantástica' sin pelos en la lengua. Y el careo no ha hecho más que empezar.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Juicio por difamación, acusaciones de mentiras gordas y un debut como directora manchado antes de nacer. Esto tiene pinta de alargarse más que un culebrón turco.

Qué ha pasado exactamente para llegar a los juzgados

Vamos por partes. Rebel Wilson debutó como directora con The Deb, un musical que se presentó en el Festival de Toronto. Hasta ahí, el sueño de cualquier actriz que quiere ponerse detrás de la cámara. Pero la pesadilla llegó cuando Charlotte MacInnes, la actriz protagonista de la peli, le plantó una demanda por difamación que ha estallado ahora en el tribunal.

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Según ha trascendido en el juicio, MacInnes acusa a Wilson de cargarse su reputación al asegurar que presentó una queja por acoso sexual contra Amanda Ghost, una de las productoras. Wilson, según la defensa, se inventó el motivo para desviar la atención de sus propias tensiones en el rodaje y hacer ver a MacInnes como una actriz conflictiva.

La sombra de un rodaje infernal sobrevuela cada alegato. Y por si fuera poco, los abogados no se han guardado nada en la manga.

El zasca judicial: 'mentirosa fantástica' y la batalla por el relato

Ahora agárrate. En los alegatos finales, la defensa de MacInnes ha ido con artillería pesada, llamando a Wilson una 'mentirosa fantástica', un término que no se dice todos los días en un tribunal. La acusación sostiene que la comediante australiana construyó una narrativa falsa para victimizarse y dar bombo mediático a un estreno que ya tenía suficientes problemas internos.

Desde el lado de Wilson, la postura es clara: sus declaraciones fueron un acto de defensa de su trabajo y de la propia MacInnes, intentando protegerla de un entorno de trabajo tóxico. El juicio pone sobre la mesa un conflicto que va más allá del 'yo digo, tú dices': es un choque entre la versión de una estrella consagrada y la de una actriz que busca proteger su carrera.

El detalle que todo el mundo se ha saltado: el daño a la película ya está hecho. Con la polémica judicial, el debut como directora de Wilson queda marcado, gane quien gane el caso.

Por qué este juicio es distinto a otros dramas de Hollywood

Los tribunales de Los Ángeles han visto de todo, pero este caso tiene una capa extra. No es un simple desencuentro entre actores o un despido disfrazado. Aquí se juega la credibilidad de Wilson como creadora seria. Hasta ahora, la veíamos como una cómica con un don para hacer reír, y su salto detrás de la cámara era el paso natural. Una sentencia que confirme la acusación de 'mentirosa fantástica' sería un golpe durísimo a esa imagen.

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Caso similar ya vivimos con la guerra de declaraciones entre Blake Lively y Justin Baldoni durante el rodaje de Romper el círculo. Cuando el set se convierte en un campo de batalla legal, la película suele quedar en segundo plano. La diferencia: este es el debut como directora de Wilson y se la está jugando todo a una carta.

Visto lo visto, el jurado tiene ahora la última palabra. Si creen a MacInnes, Wilson podría llevarse una condena económica y de imagen. Si fallan a favor de la directora, el testimonio de la actriz queda como un intento de torpedear su estreno. En cualquiera de los escenarios, alguien sale escaldado.

El chisme en 3 claves (TL;DR)