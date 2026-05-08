Mia Starr acusa a Jennifer Lopez de ser "grosera" en los ensayos

Mia Starr ha soltado la bomba: Jennifer López las obligó a ensayar sin camiseta y les dijo que 'se cuidaran en el gimnasio'. La cosa ha explotado en X y ya están todos hablando.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Una acusación de maltrato laboral de una estrella de reality contra J.Lo, con detalles incómodos y un historial de divismo. Los fans no van a dejar pasar esto ni de broma.

Qué pasó exactamente en ese ensayo que Mia Starr no ha olvidado

Según ha contado la propia Mia Starr en una entrevista que está dando la vuelta al mundo, todo ocurrió durante los ensayos para la actuación del Super Bowl de 2020. Jennifer López, que era la cabeza visible del show, se puso en modo 'jefa máxima' y empezó a exigir cosas a su equipo de bailarinas que rozaban lo humillante.

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La versión de Starr es clara: 'Jennifer nos obligó a quitarnos las camisetas para ensayar y nos soltó que fuéramos al gimnasio y nos cuidáramos'. Una frase que ha caído como un jarro de agua fría entre los seguidores de la artista. La propia Mia Starr asegura que se sintió vejada y que la situación fue muy tensa.

No es solo el comentario del gimnasio, es el contexto: pedir a tus bailarinas que se quiten la ropa en un ensayo, delante de todo el equipo, para luego señalar sus cuerpos. Un gesto que en cualquier oficina sería inaceptable y que en un plató de televisión tampoco debería normalizarse.

La reacción del universo JLo y el debate que se ha abierto en redes

Como era de esperar, la noticia ha corrido como la pólvora. En X, el nombre de Jennifer Lopez es trending topic mundial desde primera hora de la mañana. Hay dos bandos muy claros: los que defienden a la cantante diciendo que esto es una exageración de una reality star buscando minutos de fama, y los que recuerdan que no es la primera vez que J.Lo es señalada por actitudes prepotentes.

Muchos usuarios han recordado otros testimonios de bailarinas y extras que han trabajado con ella y que han descrito un ambiente tenso. Algunos vídeos antiguos de detrás de las cámaras han vuelto a circular, y la sensación general es que esto no pilla a nadie por sorpresa.

Pero claro, también hay quien ve venir el beef con pinzas. Mia Starr no es una desconocida: ha participado en varios realities y sabe cómo funciona el juego mediático. Sacar esto ahora, seis años después del Super Bowl, tiene toda la pinta de estrategia promocional. Y si es así, está funcionando a las mil maravillas.

¿Genuino o un golpe de realidad con fecha de caducidad?

Aquí toca mojarse. Sí, la denuncia de Starr tiene toda la estética de 'suelto esto porque ahora tengo un podcast que promocionar'. Pero eso no invalida el fondo. Que una estrella de Hollywood se comporte como una diva insoportable con su equipo es una historia tan vieja como el cine. Y que ahora una de las que lo sufrió alce la voz, aunque sea por interés, no convierte en mentira lo que pasó.

Lo hemos visto antes con otras estrellas: desde los estallidos de Naomi Campbell hasta las broncas de Ellen DeGeneres con su equipo, el mal ambiente laboral en el entretenimiento es una realidad que solo se destapa cuando alguien se atreve a contarlo. En el caso de J.Lo, la industria siempre le ha tolerado un carácter difícil a cambio de su perfeccionismo.

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La pregunta ahora es si esto será un simple incendio de 48 horas en Twitter o si veremos una cascada de nuevas acusaciones. Porque cuando una persona habla, suelen aparecer más. Y si el equipo de Jennifer Lopez empieza a borrar vídeos antiguos, ya sabemos lo que toca: palomitas y a esperar.

El chisme en 3 claves (TL;DR)