Apple acelera los AirPods con cámara: serán los ojos de Siri

Apple lleva años metiendo cámaras donde nadie las pide: en el Apple Watch, en el HomePod de sobremesa que nunca llegó y ahora en los AirPods. Los prototipos finales de los AirPods con cámara ya están en fase de validación interna, según ha filtrado Mark Gurman. La sorpresa no es que existan —llevamos más de un lustro con rumores— sino que Siri va a estrenar unos ojos diminutos y de baja resolución antes de que veamos nada parecido en unas gafas de Apple.

Qué ven (y qué no) estos auriculares

Olvídate de grabar vídeos para TikTok o de hacer una foto decente con los palitos de los AirPods Pro 3. Las cámaras que Apple está probando capturan imágenes deliberadamente malas, pensadas solo para que el asistente entienda lo que tienes delante. La idea es que Siri te chive recetas al ver los ingredientes sobre la encimera o te recuerde la visita al veterinario al reconocer a tu gato. También funcionarían como guía de navegación: señalarían comercios, salidas de metro o monumentos sin que tengas que sacar el móvil.

Un detalle curioso: cada auricular llevará su propio sensor, y Apple ha incluido un LED visible para que la gente de alrededor sepa cuándo el sistema está registrando el entorno. Vamos, el piloto rojo de las Black Mirror pero en versión cuqui.

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Por qué Siri necesita unos ojos extra

Aquí empieza el análisis serio. Apple lleva dos años tropezando con Siri: los retrasos de la renovación contextual con Apple Intelligence han sido un desastre de comunicación interna. Ponerle cámaras a los AirPods es la vía rápida para darle a Siri ese salto perceptivo sin esperar a las gafas. Es un atajo táctico, y huele a que el proyecto de visual glasses está más verde de lo que nos cuentan.

El diseño, según las filtraciones, mantiene la línea de los AirPods Pro 3 pero con los tallos más gruesos para alojar los componentes ópticos. No está claro si se llamarán AirPods Pro 4 con cámara, AirPods Vision o alguna barbaridad con el sufijo "Ultra". Lo que sí sabemos es que los sensores de baja resolución ahorran batería y procesamiento local, dos obsesiones de Apple que aquí tienen sentido. Porque si los AirPods tienen que mandar vídeo a la nube a cada rato, la autonomía se va al garete en un paseo de veinte minutos.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 6,5/10. La funcionalidad pinta útil para recetas y recordatorios, pero depender de un Siri que aún no da la talla en comprensión contextual es un riesgo. Si llegan en septiembre con el iPhone 18, habrá que ver cuánto tardan los desarrolladores en sacarle partido — o si se quedan en un accesorio para vagos que no quieren teclear.

El resumen para vagos (TL;DR)