Rihanna y A$AP Rocky: la bronca de la Met Gala que no fue tal

Rihanna y A$AP Rocky salieron de la Met Gala y medio internet pensó que estaban a punto de montar una bronca de las que hacen historia. La noche del lunes, un vídeo viral de la pareja dentro de un coche desató teorías de enfado monumental. Pero las fuentes cuentan otra cosa mucho más humana: estaban agotados tras 16 horas de evento sin parar.

El vídeo que encendió las alarmas en X

La grabación, captada por un fan a la salida del evento, muestra a la cantante de Barbados y al rapero en en el asiento trasero de un vehículo con gestos que cualquiera que haya tenido hambre a las tres de la mañana reconoce de sobra. En apenas cuarenta segundos, las redes lo convirtieron en la 'prueba' de que la pareja estrella de la noche estaba a punto de liarse a discutir. Algunos tuiteros incluso se inventaron que Rihanna le había pillado hablando de más con otras invitadas, y la bola de nieve creció tan rápido que en menos de una hora el hashtag #RihannaRockyFight era tendencia mundial.

El problema, como casi siempre en estos casos, es que la realidad no da para un culebrón de tres capítulos. Según fuentes cercanas consultadas por TMZ, lo único que reflejaba el vídeo era puro agotamiento: “Fue un día larguísimo y estaban funcionando con el depósito vacío”, explicó un allegado. Y tiene sentido. La Met Gala no es solo posar: son dieciséis horas entre pruebas de vestuario, photocalls interminables, cenas de gala y una exigencia física que deja a cualquiera con la mirada perdida.

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¿Cansancio o estrategia de relaciones públicas? El debate está servido

Aunque la cosa pintaba a bronca Rihanna y Rocky no han tardado en aclarar el malentendido desde sus entornos más próximos. Ni un solo comunicado oficial, ni una historia con pulla velada. En su lugar, el perfil oficial de Rihanna en Instagram (@badgalriri) ha compartido durante las últimas horas stories de la gala con mensajes de agradecimiento y cero referencia al presunto drama. Eso sí, la sombra del daño reputacional ha llevado a algunos comentaristas a preguntarse si no será una maniobra para lavar la imagen después de que las acusaciones de 'mala cara' empezaran a circular.

Aquí lo que importa, de todos modos, es el baremo de la lógica. Todo el que ha tenido un día de trabajo infernal sabe que al llegar a casa el mínimo roce con tu pareja suena a Tercera Guerra Mundial. Y eso es justo lo que parece haber pasado: en el coche, sin filtros y con cero energía, dos personas agotadas pueden parecer dos gladiadores a punto de saltar. La propia dinámica del evento —este año con el lema 'Superfine: Tailoring Black Style', y con looks que exigían horas de preparación— multiplica la fatiga. Si a eso le sumas la presión de ser los anfitriones de facto de la noche, el resultado es un cóctel perfecto para que un gesto serio parezca un beef en toda regla.

Cuando el sueño te convierte en meme involuntario

Este episodio recuerda inevitablemente a aquella vez que Chris Evans y Jenny Slate se enzarzaron en un avión después de una gira promocional de quince días, o al famoso vídeo de Beyoncé y Jay-Z en un ascensor que acabó siendo una discusión de tres segundos por la temperatura del hotel. La cultura de la viralidad amplifica cualquier expresión humana hasta convertirla en un drama de telenovela, y nosotros, desde el sofá, nos lo creemos con una facilidad pasmosa.

Personalmente, creo que aquí no hay ni crisis ni cortina de humo: solo dos personas famosas que, como cualquiera, necesitan diez horas de sueño y una cena decente. El verdadero plot twist sería descubrir que en realidad discutían sobre quién pide la cena por Glovo. Mientras tanto, el vídeo seguirá circulando como ejemplo perfecto de cómo la fantasía de Twitter se come a la realidad en un abrir y cerrar de párpado.

El chisme en 3 claves (TL;DR)