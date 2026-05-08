La Agencia Estatal de Meteorología emite nuevos avisos por lluvias y tormentas

Las condiciones meteorológicas adversas se prevén para este viernes en varias regiones de España, con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) emitiendo avisos por lluvias y tormentas en áreas de Aragón, Cantabria, Castilla y León, Navarra, País Vasco y La Rioja. Esta situación demanda estar informados y tomar las precauciones necesarias. Es crucial mantenerse al tanto de las actualizaciones de la AEMET y las autoridades locales para garantizar la seguridad personal y familiar.

La presencia de una borrasca al oeste de la Península Ibérica es la principal causante de este clima inestable, generando un predominio de cielos nubosos o cubiertos en gran parte del territorio. Este patrón meteorológico implica un riesgo elevado de precipitaciones intensas y fenómenos tormentosos. La excepción a esta situación se encuentra en las regiones mediterráneas y el nordeste, donde se esperan intervalos nubosos. Es importante destacar que, en la vertiente atlántica, se prevé que los cielos se abran y se despejen a lo largo del día, ofreciendo un respiro temporal de la inestabilidad.

Zonas afectadas por los avisos meteorológicos

La AEMET ha activado avisos específicos por lluvias y tormentas en diversas provincias y regiones. Zaragoza se encuentra entre las áreas afectadas, lo que implica la posibilidad de fuertes precipitaciones y actividad eléctrica intensa. Asimismo, el litoral cántabro y el Centro y Valle de Villaverde también están bajo aviso, lo que exige precaución a los residentes y visitantes de estas zonas. Burgos, Palencia y Soria, en Castilla y León, también se encuentran en situación de riesgo, lo que demanda estar preparados ante posibles inundaciones y otros incidentes relacionados con el clima adverso.

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Navarra, Álava y Vizcaya, en el País Vasco, y La Rioja también han sido incluidas en los avisos por lluvias y tormentas. Esto significa que estas regiones podrían experimentar condiciones climáticas peligrosas, incluyendo fuertes vientos, granizo y descargas eléctricas. Es esencial que las personas que residen o planean viajar a estas zonas se mantengan informadas y sigan las recomendaciones de las autoridades locales. La coordinación entre los servicios de emergencia y la población es fundamental para minimizar los riesgos y garantizar la seguridad de todos.

Además de los avisos por lluvias y tormentas, la AEMET ha señalado que las precipitaciones podrían ir acompañadas de granizo ocasional, que podría ser localmente fuerte en el área cantábrica, alto-medio Ebro y entorno de la Ibérica. Esta combinación de factores meteorológicos aumenta el riesgo de daños materiales y personales, por lo que se recomienda tomar precauciones adicionales. A lo largo del día, también podrían registrarse precipitaciones de forma aislada en puntos de los extremos este y sureste peninsular, lo que sugiere que la inestabilidad atmosférica podría extenderse a otras regiones.

Evolución climática y temperaturas

La predicción de la AEMET indica que las precipitaciones comenzarán desde las primeras horas en el cuadrante noroeste peninsular, así como en Baleares, donde es probable que sean fuertes. Esta situación exige precaución en las carreteras y otras áreas propensas a inundaciones. A partir de las horas centrales, y con el desarrollo de abundante nubosidad de evolución, los chubascos se extenderán a amplias zonas del centro y mitad norte peninsular, aunque serán menos probables y dispersos en el extremo nordeste.

En cuanto a las temperaturas, la AEMET especifica que las máximas descenderán en la mayor parte del tercio occidental peninsular, con aumentos en el cuadrante sureste, Cantábrico oriental, nordeste de Cataluña, Cádiz y Canarias. Este patrón térmico sugiere una variación significativa en las condiciones climáticas entre diferentes regiones del país. Por otro lado, las mínimas estarán en ascenso de ligero a moderado en la mitad noroeste, de forma más acusada en el alto-medio Ebro y Cantábrico oriental.

Finalmente, la AEMET señala que soplará viento flojo de norte rolando a oeste moderado en Canarias, con viento de componente este de flojo a moderado en Baleares y en general vientos flojos en la Península; de componente este en regiones mediterráneas y tercio nordeste peninsular, y de componente sur en el resto. Este régimen de vientos podría influir en la distribución de las precipitaciones y en la sensación térmica en diferentes áreas. Por la tarde, el viento arreciará, con intervalos moderadas en amplias zonas, lo que exige precaución en actividades al aire libre.