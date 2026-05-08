Nuevos límites a la compra de vivienda tras un informe clave del Gobierno

Si estás ahorrando para una entrada o echando horas a Idealista esta primavera, atento. El Gobierno ha puesto sobre la mesa una de las medidas más ambiciosas —y polémicas— de los últimos años para intentar enfriar el precio de la vivienda. Por encargo directo, un abogado está redactando un informe que explorará cómo limitar la compra de pisos a no residentes y fondos de inversión, según adelanta El Mundo.

El encargado no es un cualquiera: es el mismo letrado que asesoró al Govern para impulsar la prohibición de compra a extranjeros no residentes en Cataluña, aquella norma que se quedó en suspenso judicial pero que abrió un debate de calado. Ahora, el Ejecutivo central quiere su receta para toda España.

¿Qué límites exactamente y por qué ahora?

Vamos al grano. El informe todavía está en fase embrionaria, pero lo que se sabe apunta a dos líneas rojas: restringir la adquisición de vivienda por parte de personas que no residan en España (es decir, que compren como inversión o segunda residencia sin vivir aquí) y poner coto a los grandes fondos que acumulan carteras de pisos. El objetivo declarado es que los hogares que sí viven en el país —sobre todo los jóvenes— tengan menos competencia de capitales externos a la hora de comprar o alquilar.

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No es un arrebato. En los últimos cinco años, los precios de venta han subido un 25% de media nacional, con picos que rozan el 40% en capitales como Madrid o Palma, según el INE. Y el alquiler, directamente, se ha disparado hasta comerse más del 40% del sueldo en 12 comunidades autónomas, según el Banco de España. La situación ha dejado de ser un problema sectorial para convertirse en una urgencia de salud económica para quien tiene entre 25 y 35 años.

¿A quién afectaría y cómo podría cambiar el mercado?

Si la propuesta sale adelante, los más afectados serían los compradores no residentes —muchos de ellos de la UE, Reino Unido o América Latina— que en provincias como Alicante o las islas suponen más del 15% de las transacciones anuales, según los registradores. Y ojo, los fondos de inversión, que llevan un lustro comprando edificios enteros para alquiler turístico o especulación, también quedarían bajo la lupa.

Pero, ¿qué pasaría con quien ya está aquí? A priori, podría enfriar la demanda en las zonas más tensionadas y dar algo de respiro a los precios. Aunque hay una lectura menos optimista: si se restringe la compra pero no se afloja la oferta —porque construir sigue siendo lentísimo y la regulación del alquiler vacacional sigue en pañales—, el efecto podría ser limitado. El diablo está en en la letra pequeña de cómo se ciñen esas restricciones y si vienen acompañadas de un plan de vivienda pública potente, algo que por ahora brilla por su ausencia.

¿Funcionaría? Lo que dice la experiencia catalana y otros países

Cataluña ya intentó algo parecido. En 2023, la Generalitat aprobó un decreto que prohibía a extranjeros no residentes comprar vivienda en municipios tensionados, pero un juzgado lo suspendió por extralimitarse en competencias estatales. El abogado que asesoró aquella medida es el que ahora trabaja para Moncloa, lo que sugiere que el Gobierno quiere una fórmula jurídicamente blindada esta vez.

Fuera de España hay ejemplos con resultados mixtos. Nueva Zelanda vetó la compra a no residentes en 2018 y los precios se moderaron levemente, aunque la vivienda siguió siendo cara. Canadá prohibió a extranjeros comprar en 2023 y luego dio marcha atrás parcialmente al ver que la oferta no acompañaba. La lección parece clara: frenar la demanda externa puede dar un respiro temporal, pero sin más vivienda disponible, el mercado se tensa por otro lado.

Aquí, con un parque público raquítico —apenas el 2,5% del total de viviendas, frente al 9% de media europea—, cabe preguntarse: ¿será esto un parche o un primer paso hacia algo más estructural? La respuesta la tendremos cuando el informe llegue al Consejo de Ministros, prevista para después del verano.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)