La irónica respuesta de Bárbara Rey sobre las memorias de Juan Carlos I

La publicación de la autobiografía del antiguo jefe de Estado, Juan Carlos I, ha provocado un auténtico seísmo mediático y, como era de esperar, las reacciones de las personas que formaron parte de su entorno no se han hecho esperar.

La prensa busca constantemente declaraciones de las figuras clave en la vida del monarca emérito, y la conocida vedette se ha convertido en uno de los objetivos principales de los reporteros. Fiel a su estilo, la artista ha decidido enfrentar las cámaras con una actitud que mezcla el humor ácido y la total indiferencia.

El arrollador éxito de Juan Carlos I en las librerías españolas

El arrollador éxito de Juan Carlos I en las librerías españolas | Fuente: Europa Press - Edición propia

El pasado mes de diciembre, Juan Carlos I lanzó su libro autobiográfico bajo el título 'Reconciliación'. Han pasado ya cuatro meses desde que este ejemplar llegó a los estantes, convirtiendo a Juan Carlos I en el protagonista indiscutible de las tertulias y los debates televisivos. Lejos de ser un éxito pasajero, las memorias mantienen un ritmo de ventas imparable y siguen siendo uno de los libros más vendidos en nuestro país.

Publicidad

Son muchos los misterios que han ido acompañando al emérito a lo largo de su vida. El interés del público se ha intensificado sobre todo en los últimos años, coincidiendo con su drástico cambio de residencia cuando en agosto de 2020 exilió a Abu Dabi. Este enclave en los Emiratos Árabes Unidos se ha convertido en el lugar donde ha encontrado su particular refugio.

La tajante reacción ante el libro de Juan Carlos I en plena calle

La tajante reacción ante el libro de Juan Carlos I en plena calle | Fuente: Europa Press

Este jueves, 7 de mayo, los medios de comunicación tuvieron la oportunidad de acercarse a la artista para conocer sus impresiones reales. La vedette ha sido preguntada por las memorias del rey y si ha tenido el tiempo para leerlas en estos meses.

Frente a los micrófonos, demostró una vez más su capacidad para sortear preguntas incómodas sobre sus polémicas tanto con su hijo como con el propio monarca. Bárbara hace oídos sordos a esos episodios trágicos de su vida e incluso se atreve a hacer alguna que otra broma para destensar el ambiente periodístico.

“Llevo tranquila muchísimo tiempo. Muy bien, muy bien. Pero mucho tiempo. No, yo no me acuerdo ya...”, le contestaba a los compañeros de prensa. Lejos de alterarse o mostrar molestia por la insistencia de los reporteros sobre la vida de Juan Carlos I, decidió tirar de ironía pura para zanjar el asunto de la lectura del famoso libro autobiográfico.

“Yo hace tanto tiempo que fui al cole y que no me acuerdo casi de leer. O sea, tengo que dar unas clases particulares, porque...”, contestaba de manera irónica cuando se le preguntaba por las memorias del rey Juan Carlos I.

Una postura coherente desde el lanzamiento de Juan Carlos I

Una postura coherente desde el lanzamiento de Juan Carlos I | Fuente: Europa Press

Quienes siguen la trayectoria mediática de la vedette saben perfectamente que esta actitud evasiva y humorística no es nueva. La artista siempre se ha mostrado con esa misma disposición ante la prensa. Nada más salir el libro a la venta el pasado diciembre, la actriz fue interceptada y preguntada al respecto. Su contestación de aquel momento era muy parecida a la de ahora.

“No me interesa lo más mínimo. Habiendo tantos libros interesantes...”, llegó a decir en aquella primera toma de contacto con los periodistas. En esa misma intervención, la artista insinuó claramente que callada estaba mejor.

Publicidad

La sátira televisiva sobre el viaje de Juan Carlos I a París

La sátira televisiva sobre el viaje de Juan Carlos I a París | Fuente: Europa Press

El impacto de 'Reconciliación' ha trascendido la prensa del corazón para instalarse de lleno en los programas de humor. La televisión ha sabido sacarle punta a toda esta situación, creando piezas cómicas memorables. Cristina Gallego y el Gran Wyoming se han convertido en la artista y el rey emérito para mostrar cómo podría haber sido un reencuentro entre ambos en la ciudad del amor.

En esta recreación satírica, Juan Carlos I ha recibido un premio en París gracias a sus memorias, pero, además, ha aprovechado su visita a la capital francesa para reunirse con alguien muy especial de su pasado.

La parodia muestra una escena donde la 'vedette' ha recibido al 'emérito' en un hotel de París. Fiel a la idiosincrasia española, 'Juan Carlos I' no ha ido con las manos vacías, ya que le ha llevado la cena consistente en un plato de jamón. En la ficción cómica, 'Bárbara' no puede disimular su desagrado ante el plato. El 'emérito' intenta justificarse alegando que en Abu Dabi no hay ese tipo de productos. “Podrías haber traído algo francés que estamos en París”, reprocha 'ella', sugiriendo opciones más sofisticadas como queso, champán carísimo o un cordon bleu. Ante la queja, 'él' responde con picardía: “He traído una baguette, pero lo vamos a dejar para el postre”.

El sketch televisivo profundiza en temas de actualidad política y económica utilizando a los personajes. En un momento de la conversación, la cómica que interpreta a la 'Rey' quiere saber por qué el monarca todavía no ha vuelto a España de forma definitiva.

La respuesta del actor que encarna a Juan Carlos I arranca las risas del público al mencionar la temida burocracia estatal. “Justo ahora que empieza la campaña de la Renta”, responde él, añadiendo una exageración monumental sobre sus miedos financieros: “mañana mismo me vuelvo pitando para Abu Dabi, me da igual que estén lanzando pepinazos, si me da alguno me va a doler menos que el borrador de este año, me sale a pagar”.

La incredulidad de la falsa artista sirve para lanzar dardos envenenados sobre la situación patrimonial real de Juan Carlos I. 'Bárbara' no entiende cómo le puede salir a pagar a Hacienda y le espeta: “si estás jubilado, no tienes propiedades porque tu hijo te las quitó todas y, mira, si las placas que llevas en las caderas las tributas como placas solares igual hasta te devuelven”.