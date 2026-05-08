Valverde y Tchouaméni: la pelea llena de memes al Real Madrid

La mañana del miércoles en Valdebebas se torció de golpe. Lo que empezó como un ejercicio de presión se convirtió en un cruce de empujones, insultos y un intento de puñetazo que no llegó a conectar. Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni, dos de los pesos pesados del centro del campo, acabaron separados por sus compañeros. Y a los diez minutos, Twitter ya ardía.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Dos titulares indiscutibles que se van a las manos, el Real Madrid en plena crisis de resultados y una afición que no sabe si indignarse o morirse de risa con los memes. Esto da para toda la semana.

Qué pasó en ese entrenamiento

Según ha trascendido desde varias cuentas solventes del entorno madridista, el rifirrafe se desató tras una entrada fuerte de Tchouaméni sobre Valverde en un rondo. El uruguayo no se lo tomó bien y se encaró con el francés. Hubo forcejeo, gritos en varios idiomas y una piña de jugadores que evitó que la cosa pasara a mayores. Carlo Ancelotti detuvo la sesión durante cinco minutos y, según las mismas fuentes, la charla posterior fue tensa y sin micrófonos.

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El episodio llega con el equipo fuera de la Champions y a siete puntos del líder en Liga. Llevamos semanas oliendo a vestuario roto y esta pelea es la chispa que confirma que el ambiente no está para bromas.

Los memes que están quemando Twitter

Apenas la noticia saltó a las redes, el ingenio colectivo se puso en marcha. En menos de una hora ya había montajes comparando la pelea con un combate de la UFC y un remix con la canción del 'Tchouaméni dance'. La imagen de Valverde con el puño cerrado y Tchouaméni con los brazos abiertos se ha convertido en el meme oficial de la crisis blanca. Hay quien edita a Ancelotti con cara de «esto no me lo esperaba yo» y otros que rescatan el «Fede Valverde, ¡qué jugador!» de las narraciones épicas para ponerlo ahora en modo ironía pura.

من تتوقعون اللي فاز pic.twitter.com/SZfiQEyF1n — Bander 🇸🇦 (@Capitano_M14) May 7, 2026

Lo mejor es que los propios aficionados merengues están participando en la orgía de chistes. Porque cuando la temporada se desangra, solo queda reírse. Y el timeline no perdona: desde el clásico «dos compañeros que discuten por ver quién pierde menos balones» hasta la comparación con la icónica bronca entre Benzema y Vinicius del año pasado. No hay tregua.

No es la primera vez que el vestuario blanco estalla en público

Quien más quien menos recuerda aquel «no le pases, juega contra nosotros» de Benzema a Mendy con Vinicius de por medio, o los desplantes de Sergio Ramos en sus últimos meses. La casa blanca tiene el tejado delicado cuando los resultados no acompañan. La diferencia es que ahora los memes tienen más alcance que la propia noticia y los futbolistas, aunque finjan no verlos, los consumen.

Valverde, que lleva meses rindiendo a medio gas por problemas físicos, y Tchouaméni, que no termina de justificar los 80 millones de su traspaso, representan justo la tensión entre la vieja guardia de jerarquía y los fichajes que necesitan imponerse. Y en ese cruce siempre vuela algo más que la pelota. Si el club no reconduce la situación en los próximos días, los memes van a seguir cayendo como chuzos de punta. Y esta vez, sin filtro ninguno.

El chisme en 3 claves (TL;DR)