Mbappé sale 'muerto de risa' del entrenamiento tras la pelea

Las cámaras de El Chiringuito pillaron a Kylian Mbappé saliendo de Valdebebas entre risas, apenas unas horas después de que la pelea entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni acaparase todos los focos. El delantero francés, con esa sonrisa que parece inmune a cualquier drama, se ha convertido en el protagonista inesperado de una jornada que el Real Madrid querrá olvidar rápido.

El vídeo de la risa que ya es viral

El programa de La Sexta difundió un clip de apenas unos segundos donde se ve a Mbappé al volante de su coche, muerto de la risa, mientras abandona las instalaciones del club. El audio es tan claro como demoledor: se escucha cómo el ex del PSG se parte de risa justo cuando los teléfonos echaban humo con las informaciones sobre el enfrentamiento entre sus compañeros. En redes ya lo han bautizado como «la risa del caos».

Lo que pasó dentro: Valverde, Tchouaméni y un hospital de por medio

El detonante fue una bronca en el entrenamiento del jueves que subió de tono hasta lo físico. Fede Valverde acabó con una brecha en la cabeza que requirió atención hospitalaria, según fuentes cercanas al vestuario. Tchouaméni, por su parte, no quiso entrar en más polémicas. La tensión en Valdebebas es tal que algunos empleados del club evitaban cruzar miradas con los jugadores al término de la sesión. Y en medio de ese polvorín, Mbappé salió a hacer parte del trabajo con el grupo, completó el resto en el gimnasio y se marchó a casa con una calma que descoloca.

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El precedente que nadie quiere recordar en el Bernabéu

No es la primera vez que el Real Madrid vive una crisis de vestuario que trasciende los muros de la ciudad deportiva. La última gran fractura interna de este calibre nos retrotrae a los peores días de la primera era galáctica, cuando las diferencias personales dinamitaban proyectos que sobre el papel eran invencibles. Aquello acabó sin títulos y con varios jugadores señalados. Hoy, con dos temporadas en blanco consecutivas casi certificadas, el paralelismo da escalofríos. Que Mbappé se tome a risa el drama puede leerse de dos maneras: o es un chico con la cabeza fría que no se deja arrastrar por el incendio, o es la prueba de que el vestuario se ha partido en mil pedazos y él ya mira de reojo al siguiente proyecto. El domingo, en el Clásico, la pelota hablará.

El chisme en 3 claves (TL;DR)