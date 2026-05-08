Fabiola Martínez se desmarca de Bertín Osborne: El motivo por el que ya no quiere saber nada de su exmarido

¿Puede una ruptura de hace cinco años seguir generando titulares en 2026? Fabiola Martínez acaba de demostrar que sí, pero esta vez no por nostaligia ni por reproches, sino por algo más contundente: la desconexión total. En los premios Yo Dona: Poder Femenino, la venezolana lo resumió en seis palabras que dejaron sin argumentos a los reporteros: "Yo no sé nada de su vida".

No es una frase lanzada al aire. Fabiola Martínez lleva años construyendo una vida nueva —empresa de moda, libro de memorias, apariciones selectivas en medios— y en ese recorrido Bertín Osborne ha ido quedando en un segundo plano que hoy ya es casi invisible. El distanciamiento no es hostilidad. Es algo más difícil de revertir: indiferencia genuina.

Fabiola Martínez y la frase que lo dice todo sobre Bertín Osborne

El pasado 5 de mayo, en una gala de premios en Madrid, Fabiola Martínez atendió a los medios con la elegancia discreta que la caracteriza. Cuando le preguntaron por el reciente acercamiento entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén —la madre de su tercer hijo—, la respuesta fue nítida: no tenía información, no se la habían dado y, además, tampoco la necesitaba.

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Lo más revelador no fue el contenido de la respuesta, sino su tono. Fabiola Martínez no mostró tensión, curiosidad ni rencor. Aplicó su propia filosofía de vida: "No tengo malas noticias, así que entiendo que va todo bien". Una postura que habla de alguien que ha cerrado un capítulo sin necesidad de releerlo.

Fabiola Martínez y Bertín Osborne: cinco años de distancia calculada

Fabiola Martínez anunció su separación de Bertín Osborne en enero de 2021, tras 20 años de relación y 14 de matrimonio. Desde entonces, ambos han mantenido el contacto mínimo indispensable: el que exigen dos hijos en común, Kike y Carlos. Nada más.

Lo que en 2021 se describió como una ruptura cordial ha evolucionado con el tiempo hacia algo más frío. Fabiola Martínez ha sido consistente en sus apariciones públicas: habla de sus hijos, de su trabajo, de su pasado difícil. De Bertín Osborne, lo menos posible, y siempre con distancia clínica.

Las diferencias irreconciliables que marcaron el final del matrimonio

Fabiola Martínez fue clara cuando en 2025 se sentó en ¡De Viernes! a contar su versión: "Chocábamos mucho". Él quería vida rural en la finca sevillana; ella necesitaba trabajar, moverse, crecer profesionalmente. Dos proyectos de vida que simplemente no encajaban.

La venezolana confesó que intentó adaptarse —dejó Madrid, dejó su carrera, dejó parte de sí misma— pero que llegó un punto en que compaginar todo aquello fue imposible. Las broncas más duras, aclaró, no fueron por infidelidades sino por esas diferencias de fondo que ningún esfuerzo puede resolver indefinidamente.

La nueva vida que aleja a Fabiola Martínez de su pasado con Bertín Osborne

Desde la separación, Fabiola Martínez ha recompuesto su vida con una velocidad que sorprendió a muchos. Lanzó Bonbini, su propia marca de ropa, publicó unas memorias en las que habló de su infancia y del abuso sexual que sufrió de niña, y se convirtió en un referente de resiliencia en los medios españoles.

Su deseo para 2026, según ella misma confesó a finales de 2025, era enamorarse de alguien que la hiciera feliz. No hay mención a Bertín Osborne en ese horizonte. Fabiola Martínez ha construido una identidad propia que ya no se define por haber sido la exmujer de nadie.

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Etapa Relación con Bertín Osborne Estado personal de Fabiola Martínez 2001–2021 Pareja y matrimonio (20 años) Vida familiar en finca sevillana 2021–2023 Separación cordial, contacto por hijos Reencuentro con carrera profesional 2024–2025 Distancia discreta, apariciones selectivas Libro de memorias, marca Bonbini 2026 Desconexión total declarada públicamente Proyección personal e independencia plena

Qué le espera a Fabiola Martínez en la próxima etapa de su vida

Todo apunta a que Fabiola Martínez seguirá consolidando su perfil público de manera autónoma. Su aparición en premios de moda y su actividad empresarial indican una mujer que ha elegido construir legado propio, lejos del ruido mediático que rodea a Bertín Osborne y sus polémicas con Gabriela Guillén.

El consejo implícito que transmite con cada aparición es poderoso: poner distancia no significa fracasar. A veces, desconectarse de quien fue parte de tu vida es la forma más madura de seguir adelante. Fabiola Martínez lo ha convertido en un arte, y España lleva meses tomando nota.