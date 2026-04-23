IKEA revoluciona tu hogar inteligente al unirse con Samsung SmartThings

El mercado de la tecnología doméstica junto a IKEA acaba de dar un paso gigantesco que beneficia directamente a tu bolsillo. Quizás al ver a estas dos enormes marcas juntas hayas llegado a pensar que la compañía sueca va a empezar a vender electrodomésticos surcoreanos en sus pasillos, pero la realidad es muy distinta. El último gran movimiento de la firma europea consiste en una alianza estratégica que unifica la domótica de ambas corporaciones.

Para beneficio de todos los usuarios que buscan automatizar su vivienda sin gastar una fortuna, los últimos productos lanzados para el hogar inteligente ahora se integran por fin con el sistema SmartThings.

La barrera de entrada para tener una vivienda completamente conectada siempre ha sido el precio y la incompatibilidad entre diferentes fabricantes. Sin embargo, este reciente acuerdo rompe con esa dinámica y abre un abanico de posibilidades inmenso para que puedas gestionar tus aparatos diarios desde una única aplicación, sin complicaciones técnicas ni desembolsos exagerados.

Publicidad

El gran salto de IKEA hacia la domótica universal

Samsung SmartThings | Fuente: IKEA

Para comprender la magnitud de esta noticia, es necesario remontarse al origen tecnológico de este acuerdo. Samsung fue la empresa pionera en integrar el protocolo Thread 1.4 dentro de una plataforma orientada al hogar inteligente. Este avance técnico resultó fundamental, ya que permitía expandir la compatibilidad entre sistemas operativos de distintas marcas, logrando que trabajaran juntos como un ecosistema unificado. Un claro ejemplo de este éxito previo lo vimos con la integración de los populares robots aspiradores Roomba.

Gracias a la apertura de este protocolo, IKEA ha conseguido hacer compatibles hasta 25 de sus productos de domótica más recientes que actualmente se encuentran a la venta en sus tiendas. Dentro de este amplio catálogo de artículos soportados se incluyen desde sensores de movimiento, pasando por medidores de humedad y temperatura, hasta llegar a sus conocidas bombillas inteligentes y enchufes programables. Todos estos elementos ahora dialogan en el mismo idioma tecnológico.

La ventaja principal de esta alianza radica en la eliminación de intermediarios físicos. Anteriormente, si querías utilizar los productos de ambas marcas mediante una única forma de control, era imprescindible adquirir y configurar los hubs propietarios de cada sistema, como el conocido puente DIRIGERA de la marca europea. Ahora, estos artículos se integran fácilmente de manera directa, lo que te ahorra dinero y espacio en el mueble del salón, ofreciendo "integraciones mejoradas" tal y como ha asegurado la propia compañía asiática.

Controla tu ecosistema de IKEA desde tus dispositivos Galaxy

El impacto de usar el estándar Matter sobre Thread es equivalente a imaginar que todos estos accesorios económicos hubieran sido fabricados directamente por la marca surcoreana. Esto expande enormemente tus opciones como consumidor, dándote acceso a un gran volumen de aparatos con precios realmente asequibles. Por ejemplo, ahora tienes la capacidad de encender y apagar unas bombillas conectadas que apenas cuestan 5 euros directamente desde el mando de tu Smart TV, o gestionarlas cómodamente desde la pantalla de tu teléfono móvil Galaxy.

El nivel de control que adquieres es sumamente extenso. La aplicación te permite ajustar parámetros específicos como el nivel de brillo de la habitación o la temperatura de color de la luz para adaptar el ambiente a cada momento del día. Además, la plataforma te da la opción de añadir todos estos accesorios al mapa virtual de tu casa dentro de la aplicación móvil, permitiéndote tener una visión general y controlar absolutamente todo desde un único panel interactivo.

Resulta muy importante recalcar un detalle técnico para evitar confusiones al momento de comprar. La firma sueca permite conectar de manera transparente todos sus nuevos dispositivos, pero no debes buscar esta compatibilidad en productos antiguos que lleven años descatalogados. Esta revolución está pensada para la generación actual de accesorios que soportan los nuevos estándares de comunicación.

Automatiza tu rutina diaria con sensores y enchufes

Automatiza tu rutina diaria con sensores y enchufes | Fuente: Samsung

Las ventajas no se limitan a encender una luz desde el sofá. La verdadera magia de esta colaboración aparece cuando empiezas a crear rutinas personalizadas que se adaptan a tu uso habitual. Al unir los productos de ambas compañías en estas rutinas, consigues que los aparatos funcionen en conjunto gracias a otras características avanzadas del ecosistema surcoreano.

Publicidad

Imagina el potencial de los sensores de calidad del aire, humedad y temperatura. La aplicación puede recopilar los datos ambientales de tu habitación para recomendarte las mejores horas para irte a dormir, ofreciéndote un reporte detallado con acciones sugeridas, como por ejemplo, indicarte que debes bajar la temperatura del aire acondicionado para garantizar un descanso óptimo. El sistema analiza tu entorno y toma decisiones inteligentes por ti.

La seguridad y el confort también se ven reforzados mediante estas automatizaciones conjuntas. Puedes configurar el sistema para que active un deshumidificador de forma automática justo en el momento en que se detecte un pico de humedad inusual en el ambiente. Del mismo modo, si decides instalar un sensor cerca de la lavadora o el fregadero y este detecta una posible fuga de agua, recibirás inmediatamente una alerta visual y sonora en tu móvil para poder actuar antes de que el problema pase a mayores.