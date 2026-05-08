Instagram elimina el cifrado en mensajes directos: Meta podrá acceder a todo

Meta acaba de apagar el botón del cifrado y ahora va a leer todo lo que escribes en Instagram. Así de simple. La compañía ha eliminado el cifrado de extremo a extremo en los mensajes directos de Instagram, permitiendo que sus sistemas accedan sin restricciones a cada conversación privada, a cada foto enviada y a cada llamada de voz.

La decisión entra en vigor hoy mismo, según ha confirmado la empresa en un comunicado oficial. A partir de ahora, ni tú ni tu interlocutor tenéis ya la opción de activar esa capa de protección que impedía que nadie —ni siquiera Meta— pudiese leer lo que os decíais. La función estaba disponible desde hace años, pero había que activarla manualmente. Y, según Meta, muy poca gente lo hacía.

Qué significa exactamente que desaparezca el cifrado

El cifrado de extremo a extremo (E2EE) es la tecnología que garantiza que solo el emisor y el receptor pueden descifrar un mensaje. Ni el proveedor de la plataforma, ni las fuerzas de seguridad, ni un hacker que intercepte la comunicación. Sin él, los mensajes circulan en un formato legible para los servidores de Meta. Dicho claro: ahora Meta puede archivar todo lo que escribes y usarlo para lo que quiera. Puedes refrescar la memoria con la definición en Wikipedia.

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La excusa de Meta es tan mala que duele

La compañía justifica el movimiento con un argumento que roza lo surrealista: 'Muy pocas personas estaban activando la mensajería con cifrado de extremo a extremo en los mensajes directos, por lo que vamos a eliminar esta opción'. Vamos, que como no todo el mundo la usaba, mejor quitar la función para todos. Para colmo, Meta sugiere que quien quiera seguir enviando mensajes cifrados use WhatsApp. La misma WhatsApp que también es suya. Curioso.

Ahora Meta puede leer tus mensajes, tranquilamente , y entrenar sus modelos de inteligencia artificial con esos datos. También ajustará los algoritmos de publicidad basándose en lo que dices en privado. Hasta ahora, si tenías activado el cifrado, la compañía no podía husmear en esas conversaciones. Hoy esa protección se ha esfumado.

Se veía venir y nadie hizo nada

No es la primera vez que Meta juega con la privacidad, pero este movimiento marca un precedente peligroso. Recordemos que en 2021 la compañía retrasó la implementación del cifrado en Facebook Messenger por presión de los gobiernos, pero aquí directamente retroceden. Mientras tanto, aplicaciones como Signal o Threema se frotan las manos: su cifrado sigue intacto y ahora son el refugio para quienes no quieren que un ejecutivo de Menlo Park lea sus memes.

La estrategia de Meta es doble: por un lado, consolidar WhatsApp como la app de mensajería segura (y así concentrar aún más el negocio de la publicidad indirecta), y por otro, dejar Instagram Direct como un canal abierto para la minería de datos y la publicidad dirigida. Lo que no dicen es cuántos datos van a recopilar ni cómo van a proteger esos mensajes frente a terceros. Porque si Meta puede verlos, también un empleado con acceso indebido o, en el peor de los casos, un atacante que logre vulnerar sus sistemas.

Aquí nadie habla de una migración masiva a otras plataformas de momento, pero las críticas en redes no se han hecho esperar. La comunidad tech y los defensores de la privacidad ya están señalando el movimiento como lo que es: un retroceso en toda regla.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 3/10. Esto no es un lanzamiento emocionante, es más bien una pesadilla de privacidad. El único 'hype' es el revuelo que está armando entre los usuarios y la oportunidad de oro para las apps alternativas. Si eres de los que valoran su privacidad, es un 3 que quema.

El resumen para vagos (TL;DR)