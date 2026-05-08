Novedades de Sony: la PS6, sin precio ni fecha por la crisis de la RAM

PlayStation 5 vendió 1,5 millones de unidades el último trimestre y ya roza los 100 millones en total. Pero su sucesora, la PS6, sigue en el limbo. Sin precio. Sin fecha. Sin un solo detalle que haga que te frotes las manos.

Hiroki Totoki, presidente de Sony, ha soltado la bomba —o más bien, la no-bomba— en una sesión de preguntas y respuestas con inversores. La compañía todavía no ha decidido cuándo lanzará la PS6 ni cuánto costará, porque el coste de la memoria RAM está por las nubes y el mercado es una incertidumbre constante.

El elefante en la sala se llama RAM

La escasez de memoria DRAM no es nueva, pero se ha agravado con la voracidad de la inteligencia artificial. Los fabricantes priorizan los chips HBM para centros de datos, y eso ha disparado los precios. Los módulos GDDR7, que deberían equipar la PS6, han subido un 40% en el último año por la demanda de tarjetas para IA. Para una consola que aspira a mover juegos en 8K con trazado de rayos, la RAM es crucial. Y cara.

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Totoki reconoció que los costes están subiendo y que seguirán subiendo. Traducción: Sony no quiere pillarse los dedos fijando un precio ahora para luego comerse un marrón si la cosa se desboca. Lanzar una consola a 700 euros sería un suicidio comercial, y repetir lo de PS5 —que salió con pérdidas al principio— no es algo que los accionistas vayan a aplaudir.

Sony no quiere mojarse (y tiene sus razones)

Los rumores apuntaban a un lanzamiento para 2027, pero ahora todo parece más lejano que un final de temporada en Apex Legends. La compañía prefiere esperar a que el mercado de la memoria se estabilice, algo que, según los analistas, no ocurrirá hasta al menos 2028. Mientras, PS5 sigue vendiendo como churros, así que la prisa no es tanta.

Hiroki Totoki, el presidente de de Sony, lo dejó claro: no hay una decisión tomada. Ni siquiera un rango de precios tentativo. Y eso, en el mundo de los videojuegos, significa que la PS6 está más verde que un plátano en enero.

El precedente que nadie quiere repetir

Si miramos atrás, el lanzamiento de PS5 en 2020 fue un desastre logístico: pandemia, crisis de chips, scalpers haciendo caja. Sony no quiere tropezar dos veces con la misma piedra. La única diferencia es que ahora el problema no es la oferta, sino el coste: tener componentes es posible, pero pagarlos sin arruinar a los jugadores es otro cantar.

Microsoft, mientras tanto, podría estar frotándose las manos. Si PS6 se retrasa, Xbox podría tomar la delantera con su próximo hardware. Pero esa es otra historia. De momento, la pelota está en el tejado de Sony, y parece que van a esperar sentados.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 3/10. La PS6 no está muerta, pero el retraso y la incertidumbre la dejan en modo 'a verlas venir'. Los jugadores pueden respirar tranquilos: PS5 seguirá dando guerra unos cuantos años más. La generación no ha terminado, y el hype se ha tomado un descanso sin fecha de vuelta.

El resumen para vagos (TL;DR)