Kris Jenner y el Ozempic: su confesión sobre cómo le sentó

Kris Jenner se ha sentado en el podcast 'She MD' y ha soltado una confesión que medio Hollywood preferiría que se hubiese guardado: sí, probó Ozempic. Y le sentó fatal. La matriarca de las Kardashian, siempre tan calculadora con cada paso público, ha decidido abrir el melón del fármaco de moda a sus 70 años, justo cuando la mayoría de famosas sigue negando haberlo tocado.

La confesión que desmonta el silencio de las famosas

La propia Kris lo explicó sin muchos rodeos: 'Lo probamos una vez, cuando nadie sabía lo que era, y me puso muy enferma. Llamé a mi médico y le dije: no puedo trabajar más, no puedo, estoy muy mal'. Náuseas, vómitos y un malestar que la dejó fuera de juego. Según cuenta, el intento con el GLP-1 fue fugaz y terminó en el baño. No especificó cuándo fue, ni quiénes formaban ese 'probamos', pero dejó claro que Ozempic y ella no eran compatibles.

Lo que sí ha detallado, y con entusiasmo, es su nueva rutina. Kris se hace análisis de sangre cada tres meses para controlar tiroides, hormonas y necesidades exactas de su cuerpo. A partir de ahí, apuesta por los péptidos, una alternativa que, según ella, le da más energía y hasta un par de horas extra cada día. La empresaria, que acaba de pasar por un lavado de cara del que presume sin complejos, exhibe orgullosa sus resultados sin hablar de dietas milagro.

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Ozempic, el fármaco que le sentó como un tiro

El Ozempic, cuyo principio activo es la semaglutida, se ha convertido en el secreto a voces de muchos cuerpos famosos. Originalmente diseñado para la diabetes tipo 2, su efecto adelgazante lo ha disparado hasta agotar existencias y disparar la demanda de versiones 'off label'. Lo que casi nunca salta a los titulares son los efectos secundarios que Kris Jenner ha puesto sobre la mesa: desde náuseas intensas hasta vómitos incapacitantes, algo que los prospectos recogen pero que la fiebre 'milagrosa' suele barrer debajo de la alfombra.

La matriarca Kardashian ha sido la primera del clan en hablar con tanta franqueza, y lo ha hecho después de pasarse a los péptidos y los suplementos personalizados. Mientras, el resto de Hollywood sigue pactando con el silencio: unos cuantos admiten usarlo, la mayoría lo niega y las menos, como ella, cuentan que lo dejaron porque el remedio era peor que la enfermedad.

Por qué el clan Kardashian nunca habla de sus métodos (y esta vez sí)

Que una Kardashian reconozca haber usado Ozempic es casi un terremoto en una familia que ha construido su imperio sobre estándares de belleza inalcanzables y confesiones dosificadas. La presión estética en ese círculo es brutal, y durante años cada kilito de más o de menos se ha gestionado con hermetismo o con narrativas de 'disciplina y esfuerzo'. Que Kris Jenner haya roto el guion sugiere un cambio de estrategia: quizá el público ya no se traga el cuento de la genética perfecta y agradece algo de honestidad, aunque sea tarde y en diferido.

En el mismo podcast, Khloé Kardashian también dejó titulares — admitió haber sido drogada en su única experiencia en Coachella —, pero lo de Kris es una pieza más de puzzle sobre cómo la familia empieza a soltar lastre de su propia mitología. La semaglutida, pese a su mala experiencia personal, ya forma parte de la conversación pública, y la matriarca lo sabe. Ahora presume de péptidos y análisis trimestrales; el mensaje está claro: control, no milagros.

El chisme en 3 claves (TL;DR)