Fabiola Martínez despeja dudas sobre Bertín Osborne: "No sé nada"

Fabiola Martínez ha soltado una frase en unos premios que ha dejado a medio país con el cuchillo entre los dientes: 'Sé lo que tengo que saber'. Y poco más necesita decir para que todo el mundo entienda que entre ella y Bertín Osborne hay tanta distancia como entre el Bernabéu y el Camp Nou.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. La ex de uno de los rostros más conocidos de la tele pone tierra de por medio con una declaración medida al milímetro. Sin gritos ni lágrimas, pero con una frialdad que ya la quisieran para un café con hielo en agosto. El runrún va a durar días.

Un 'no sé nada' que lo dice todo

En una alfombra donde se esperan sonrisas y frases ensayadas, Fabiola paró los pies a la prensa con una respuesta que vale más que un comunicado de cien folios. La empresaria asistía a una entrega de premios cuando le preguntaron por su exmarido, y dejó caer: “Yo no sé nada de su vida, sé lo que tengo que saber”. No hizo falta levantar la voz ni poner mala cara. La frase, en bucle, ya está corriendo por todos los grupos de WhatsApp como la pólvora.

Publicidad

El tono, entre sereno y cortante, despachó décadas de historia común en apenas dos segundos. Porque si algo sabe la propia Fabiola es que cada palabra suya sobre Bertín se convierte en titular automático. Y esta vez ha elegido una declaración que es un escudo perfecto: educada, sin estridencias, pero con una claridad que no admite réplica.

Del cuento de hadas a la distancia sideral

Para quien no tenga fresca la novela: Fabiola Martínez y Bertín Osborne fueron la pareja mediática de los 2000. Se casaron en 2007 entre exclusivas y portadas, tuvieron dos hijos —Carlos y Kike— y todo parecía un guion de película con final feliz. Pero la vida real nunca es tan dulce. El nacimiento de Kike, con parálisis cerebral, lo cambió todo. Y aunque ambos se volcaron en sus cuidados, la crisis llegó, el divorcio en 2022 se vivió como un culebrón por entregas y desde entonces las distancias no han hecho más que crecer.

Ahora, con las aguas revueltas por rumores de desencuentros y declaraciones cruzadas, Fabiola ha tirado de un recurso de manual: ni confirmo ni desmiento, desaparezco. No hay reproches ni lágrimas, pero el mensaje implícito es tan potente como un zasca en prime time. La distancia ya no es kilométrica: es de otro planeta.

El arte del zasca educado: por qué esta frase va dar (va a dar) mucho juego

Lo que Fabiola ha hecho es un master en gestión de crisis sin levantar el teléfono. En plena era de los beefs a gritos y los directos incendiarios, ella elige el silencio estratégico con un toque de ironía fina. No es un 'no comment' seco, es un 'sé lo que me conviene y punto'. Y eso, en el universo del salseo, es dinamita pura. La misma callada por respuesta que ya vimos en otras ex parejas patrias que prefirieron enterrar el hacha de forma sutil, pero que cada tanto dejan caer una perla para que la audiencia se regocije.

Aquí no hay guerra abierta ni deseos de venganza. Hay, simplemente, una mujer que ha decidido que su capítulo con Bertín está cerrado y que las llaves del candado las guarda ella. ¿Próximo asalto? Seguro que Bertín tendrá que comentarlo tarde o temprano. Mientras, la red ya ha coronado la frase del año. Y Fabiola, sin apenas despeinarse, ha demostrado que a veces la mejor pulla es la que ni se pronuncia.

El chisme en 3 claves (TL;DR)