Amenazan a la selección española para el Mundial 2026 por las renovables

Agárrate, porque el Mundial 2026 tiene un enemigo inesperado: los acreedores del 'hachazo' a las renovables. Y no es broma: han empezado a enviar citaciones judiciales en Estados Unidos para embargar los patrocinios de la Selección Española, los hoteles donde se alojarán y hasta el premio en metálico si ganan el torneo. El fútbol como moneda de cambio. Literal.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Una deuda de 90 millones de euros, un fondo buitre americano dispuesto a todo y la Selección como rehén financiero en pleno Mundial. La jugada es tan salvaje que mezcla tribunales, diplomacia y el Falcon del Rey. Esto arde.

Qué está pasando exactamente

Todo viene del recorte retroactivo que Rajoy le metió a las energías renovables en 2013. Aquello provocó una cascada de demandas internacionales. España lleva años perdiendo casos, pero se niega a pagar. Ahora el fondo Blasket Renewable Investments, que compró varios de esos casos, ha logrado que un tribunal de Washington autorice el embargo de activos españoles en suelo estadounidense. Y el Mundial era demasiado goloso para ignorarlo.

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El objetivo es tan sencillo como demoledor: interrumpir cualquier operación comercial de la Selección para cobrarse los más de 90 millones que les debe el Estado. Ya han enviado citaciones a Adidas, el patrocinador oficial, y a Hilton, la cadena de hoteles donde se concentrará el equipo. También han puesto el ojo en el centro de entrenamiento Baylor School y en la FIFA, por si las moscas y España llega a levantar la copa.

Matthew McGill, el abogado que lidera la ofensiva, lo resumió sin paños calientes: «No estamos aquí para ver el fútbol, sino para saber cómo se está pagando la logística y actuar contra todas las operaciones». Y añadió que, si el Rey o Sánchez viajan en el Falcon oficial, ese avión también puede ser embargado. Vamos, que no se cortan.

La postura de España: entre el 'no afecta' y el 'cruzo los dedos'

En la Moncloa hablan de «amenazas» y le quitan hierro. El Ministerio para la Transición Ecológica dice que esas citaciones solo buscan información y no afectan a la operativa de la Federación, porque la RFEF es una entidad independiente del Estado. Técnicamente cierto, pero los acreedores juegan con la figura del 'alter ego': argumentan que la Federación actúa como brazo del Gobierno y, por tanto, sus cuentas también sirven para saldar la deuda. Mientras, la RFEF prefiere mirar al balón y «esperar que no haya ningún problema».

La deuda total ronda los 2.300 millones, y España ya ha gastado 93,7 millones en abogados para pelear los laudos. Dentro de la UE, Bruselas le da cobertura y le pide que no pague; fuera, la cosa se complica. Y con el añadido político: el Gobierno ha pedido amparo al Tribunal Supremo de Estados Unidos y espera un informe favorable de la Administración Trump para mediados de mayo. La paradoja es que Sánchez critica a Trump en el Wall Street Journal y luego necesita su ayuda en los juzgados. McGill lo notó con sorna: «No creo que la relación política afecte a lo que sucede en los tribunales».

Lo que todo esto significa para el Mundial

Vamos a ser claros: es improbable que la FIFA vea con buenos ojos que le toquen el premio a un campeón o que un hotel cancele las habitaciones de la Roja por una orden judicial. Pero el solo hecho de que el embargo esté sobre la mesa ya mete presión. El 'hachazo' renovable se ha convertido en un lastre que puede salpicar al deporte, igual que pasó con el buque escuela argentino retenido por fondos buitre en Ghana.

Este movimiento es una vuelta de tuerca más en la guerra de los acreedores: ya embargaron una sede del Instituto Cervantes y ahora apuntan al escaparate más vistoso. Si la Justicia estadounidense les da la razón, el sueño mundialista de España podría tener un precio muy alto. Y no precisamente en goles.

El chisme en 3 claves (TL;DR)